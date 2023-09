In libreria “Strade Maestre” di Corrado d’Elia e Sergio Maifredi

Esce per Cue Press Edizioni una nuova importante pubblicazione: “Strade Maestre, i maestri del teatro contemporaneo” di Corrado d’Elia e Sergio Maifredi

In un viaggio che tocca i luoghi cardine della cultura europea, Corrado d’Elia e Sergio Maifredi indagano e ci rivelano il pensiero più vero e profondo dei grandi maestri del teatro contemporaneo, riuscendo a carpirne segreti, ricordi e spesso opinioni inaspettate e del tutto inedite. Grandi uomini e grandi donne di teatro che, proprio a partire dalle domande, dai dubbi, dalle riflessioni e dalle urgenze dei due registi si sono fermati a ragionare con loro di teatro, di arte, di bellezza e di vita. Un libro tanto personale quanto sorprendente, un quaderno di viaggio e di pensiero, che ci prende per mano, accompagnandoci nei luoghi fisici e spirituali del grande teatro, sempre avendo come riferimento ben chiaro e costante quell’atto straordinario, intimo e creativo che è il lavoro teatrale.

Scrivono gli autori nella premessa: “Questo viaggio prende forma e spunto in un periodo particolarmente delicato, quella della pandemia, che ha costretto in tutta Europa teatri e compagnie a sospendere il proprio lavoro per mesi. Un tempo di totale incertezza, pieno di preoccupazioni, ansie e timori (…) Da artisti, da uomini di teatro, portavamo già in noi carichi di dubbi e di domande, sul presente e sul teatro, cui si aggiungeva ora l’incertezza di un futuro quanto mai indeterminabile e informe. Ecco allora, come per istinto, per nostra natura, la decisione di tornare alla fonte, a quelle grandi personalità del teatro europeo che sono state e ancora rimangono, per noi e per il nostro modo di intendere il teatro, punti di riferimento essenziali”.