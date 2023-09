Previsioni meteo 2-3 settembre 2023: weekend con il sole

Le previsioni meteo di oggi, sabato 2 settembre, e domani, domenica 3 settembre 2023: tempo stabile e temperature in aumento per un ultimo assaggio di estate

Primo fine settimana di settembre con condizioni meteo stabili sull’Italia grazie alla rimonta dell’alta pressione. Nella giornata di oggi avremo dunque tempo stabile da Nord a Sud e temperature in graduale rialzo su tutta la Penisola. Nella prima parte della prossima settimana un robusto anticiclone dovrebbe estendersi tra Mediterraneo occidentale ed Europa con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa sulle Isole Britanniche. Condizioni meteo che saranno decisamente stabili in Italia e con temperature anche di qualche grado sopra media al Centro-Nord. Attenzione ad un piccola goccia fredda in quota sul Mediterraneo orientale la quale potrebbe portare qualche temporale al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 2 settembre, e domani, domenica 3 settembre 2023.

AL NORD

Al mattino locali piogge sul Piemonte, asciutto altrove con nubi medio-alte in transito. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulle Alpi orientali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nubi sparse e ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con assenza prevalente di nuvolosità.

In Toscana, sabato tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Domenica tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione salvo locali addensamenti in sviluppo sui rilievi. In serata tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria, sabato tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni. Nuvolosità alta in transito tra pomeriggio e sera su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto.

Domenica tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite.

Temperature minime e massime in generale rialzo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .