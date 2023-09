Dermatite atopica: upadacitinib ben tollerato da adulti e adolescenti

Nei pazienti adulti e adolescenti con dermatite atopica da moderata a grave, il trattamento per 1 anno con il JAK inibitore upadacitinib è stato ben tollerato

Nei pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, il trattamento per 1 anno con il JAK inibitore upadacitinib è stato ben tollerato senza che emergessero nuovi importanti rischi per la sicurezza, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Allergy & Clinical Immunology.

I partecipanti includevano adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni che pesavano più di 40 kg, hanno scritto Emma Guttman-Yassky, Waldman Professor e System Chair del Kimberly and Eric J. Waldman Department of Dermatology presso la Icahn School of Medicine del Mount Sinai e colleghi.

Dati integrati da quattro trial clinici

I ricercatori hanno raggruppato i dati di uno studio di fase IIb e da tre trial clinici globali di fase III in corso (Measure Up 1, Measure Up 2 e AD Up), valutando il periodo di trattamento controllato con placebo di 16 settimane e i risultati a lungo termine.

Negli studi di fase III, adulti e adolescenti con eczema moderato/grave sono stati randomizzati in rapporto 1:1:1 a ricevere upadacitinib 15 mg per via orale, upadacitinib 30 mg o placebo una volta al giorno da solo (Measure Up 1 e 2) o con una terapia topica concomitante con corticosteroidi (AD Up). Alla settimana 16, i soggetti sottoposti a placebo sono stati randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere upadacitinib giornaliero per via orale alla dose di 15 o 30 mg, che hanno mantenuto nel tempo.

L’analisi a 16 settimane comprendeva 2.707 pazienti, tra cui 343 adolescenti, che assumevano 15 mg (n = 899) o 30 mg (n = 906) di upadacitinib o placebo (n = 902) per via orale ogni giorno. La durata media dell’esposizione era di 110 giorni per i gruppi upadacitinib e 103 giorni per il gruppo placebo. Al termine delle 16 settimane, i pazienti trattati con placebo potevano scegliere di continuare con upadacitinib.

L’analisi a lungo termine ha coinvolto 2.485 pazienti, inclusi 333 adolescenti, che hanno ricevuto dosi giornaliere di upadacitinib per via orale di 15 mg (n = 1.239) o 30 mg (n = 1.246). La durata media dell’esposizione era di 405 giorni per il gruppo da 15 mg e 415 giorni per il gruppo da 30 mg.

Buona tollerabilità di upadacitinib nel lungo periodo

Nel complesso un numero maggiore di soggetti nel gruppo upadacitinib 30 mg vs. 15 mg ha manifestato eventi avversi insorti durante il trattamento (311,9 eventi contro 274,6 eventi per 100 anni-paziente) e interruzioni dovute a eventi avversi (5,7 eventi vs. 4,4 eventi per 100 pazienti-anno), con tassi comparabili di effetti collaterali gravi (7,1 eventi contro 7,7 eventi per 100 anni-paziente).

I ricercatori hanno rilevati più eventi tra gli adulti dai 65 anni in avanti, indipendentemente dalla dose di esposizione.

L’acne è stato l’evento avverso emergente dal trattamento più frequentemente riportato nei gruppi upadacitinib, seguito da rinofaringite, infezioni del tratto respiratorio superiore, cefalea, aumento della creatinfosfochinasi ematica e herpes orale.

Nello specifico, i pazienti assegnati alla dose di 30 mg avevano una maggiore incidenza di acne nell’analisi a 16 settimane (15,8% vs. 10% con 15 mg vs. 2,2% con placebo) e nell’analisi di tutte le esposizioni (21,4% vs. 14,4% con 15 mg). L’acne è stata segnalata più frequentemente tra gli adolescenti rispetto agli altri gruppi di età.

I tassi di eventi di infezioni gravi aggiustati per l’esposizione erano simili tra tutti i gruppi in entrambe le analisi e i tassi di neoplasie maligne rientravano all’interno dell’intervallo previsto per la popolazione generale.

Nessuno dei pazienti ha manifestato eventi avversi cardiovascolari maggiori (MACE) o eventi di tromboembolia venosa nell’analisi a 16 settimane.

Nell’analisi di tutte le esposizioni, i tassi di incidenza di eventi MACE aggiustati per l’esposizione erano pari a 0,1/100 anni-paziente nel gruppo 15 mg e meno di 0,1/100 anni-paziente nel gruppo 30 mg. I tre casi di MACE che si sono verificati erano ictus non fatali in pazienti con più di 60 anni, due dei quali soffrivano di ipertensione incontrollata e/o malattie cardiovascolari.

Durante l’analisi di tutte le esposizioni, un paziente nel gruppo 15 mg ha manifestato trombosi venosa profonda e un paziente nel gruppo 30 mg ha avuto un’embolia polmonare. Entrambi avevano almeno un fattore di rischio per la trombosi.

In altri esiti, il gruppo 30 mg aveva tassi di eventi di anemia aggiustati per l’esposizione più elevati rispetto al gruppo 15 mg in entrambe le analisi, anche se l’anemia di grado 3 era rara e nessuno di questi eventi era grave o tale da portare all’interruzione del trattamento tra gli adolescenti.

I ricercatori hanno anche rilevato un’associazione tra piccole diminuzioni dose-dipendenti nella conta media dei neutrofili e tassi più elevati di neutropenia nel gruppo 30 mg, verificatisi prevalentemente entro le prime 16 settimane.

La terapia è risultata anche collegata a livelli elevati di enzimi epatici non gravi e ad aumenti transitori e non gravi dei livelli di creatina fosfochinasi.

«Presi nel loro insieme, questi risultati mostrano tassi di eventi a 1 anno generalmente coerenti con quelli riportati in un follow-up più breve e supportano un profilo rischio-beneficio favorevole di upadacitinib nel trattamento di pazienti con dermatite atopica da moderata a grave, compresi gli adolescenti» hanno commentato gli autori. Hanno tuttavia fatto presente che i pazienti dovrebbero essere testati per la tubercolosi e che gli anziani e i soggetti con fattori di rischio cardiovascolare in particolare dovrebbero essere valutati prima del trattamento.

Hanno inoltre osservato che sono necessari altri studi per valutare la sicurezza del trattamento con upadacitinib per periodi superiori a un anno, con ulteriori caratterizzazioni in contesti del mondo reale.

Referenze

Guttman-Yassky E et al. Safety of upadacitinib in moderate-to-severe atopic dermatitis: An integrated analysis of phase 3 studies. J Allergy Clin Immunol. 2022 Oct 1;S0091-6749(22)01327-6.

