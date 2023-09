Dalle Marche al Perù: su Rai 1 torna “Passaggio al Nord Ovest”

Nel pomeriggio su Rai 1 torna il programma televisivo “Passaggio a nord ovest”, in viaggio dalle Marche al Perù: ecco le anticipazioni

Parte dal “Museo del Cappello” di Montappone, nelle Marche, il nuovo viaggio di Alberto Angela a “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura in onda sabato 2 settembre alle 15.10 su Rai1. In questo “gioiello” delle Marche sono esposti oltre cento cappelli, i più antichi risalgono alla fine dell’800 e c’è anche l’ultimo cappello indossato da Federico Fellini.

Si prosegue poi sulla rotta di Ferdinando Magellano, che era convinto, come Cristoforo Colombo, della possibilità di raggiungere l’Oriente navigando verso Occidente: la sua spedizione fu costellata da mille difficoltà, ma alla fine Magellano troverà effettivamente il punto di collegamento tra l’Atlantico e il Pacifico, scoprendo lo stretto che ancora oggi porta il suo nome.

Obiettivo, inoltre, sugli antichi carri cinesi, considerati simbolo di potere per la straordinaria efficienza in battaglia. Per oltre un millennio i carri cinesi hanno dominato in battaglia come strumento di guerra, più che in qualsiasi altro luogo del pianeta: un mezzo che giunse in Cina dagli Urali, probabilmente intorno al 1200 a.C.

Il viaggio si conclude in Perù, dove si trovano le linee di Nazca, chiamate geoglifi. Queste grandi figure disegnate nel terreno e visibili solo dall’alto erano messaggi rivolti alle divinità dal popolo Nazca, e prima ancora dal popolo Paracas. Grazie a nuove scoperte archeologiche e ad analisi eseguite con strumenti tecnologici all’avanguardia, è ora possibile conoscere ancora più a fondo la cultura e le credenze di questi antichi popoli andini.