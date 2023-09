“A Sua Immagine” su Rai 1 oggi è in Valchiavenna

La spiritualità della montagna al centro della puntata di “A Sua Immagine” in onda nel pomeriggio su Rai 1, che fa tappa in Valchiavenna

E’ la Valchiavenna la meta di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura condotto da Lorena Bianchetti, in onda sabato 2 settembre alle 16.00 su Rai 1. Visitare la Valchiavenna alla scoperta dei luoghi mariani è l’occasione per immergersi nel silenzio della natura e scoprire angoli suggestivi e mistici di questa Valle. È un argomento poco esplorato quello della fede legata alla montagna, ma proprio qui – tra le insenature delle valli e le alte vette – rimangono custodite testimonianze di fede che si tramandano da secoli e sembrano rimanere intatte, come protette, nascoste tra i monti e perciò integre.

A Chiavenna, nella collegiata di San Lorenzo, si trova inciso nella pietra ollare un fonte battesimale che rimane testimonianza della religiosità che permea tutta la Valle. L’ultimo artigiano della zona racconterà l’importanza di questa pietra utilizzata fin dagli antichi romani per creare recipienti per la cottura dei cibi. Cibi tradizionali, molto amati da Giosuè Carducci, premio Nobel per la Letteratura, assiduo frequentatore di questi luoghi a cui ha dedicato diverse poesie.

Lorena Bianchetti illustrerà poi l’opera di Don Luigi Guanella, nato proprio qui, dichiarato beato da Paolo VI e proclamato santo da Papa Benedetto XVI. Visitando la sua casa natale già si comprende come il piccolo Luigi respirasse in famiglia l’aria dell’accoglienza e dell’aiuto ai più bisognosi, elementi spirituali che lo hanno caratterizzato per tutta la vita.

A seguire, un nuovo appuntamento con “Le Ragioni della Speranza” e l’ultima tappa del cammino di don Giordano e dei suoi ragazzi in Puglia. Si parte da Galatina, nella splendida chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, interamente ricoperta da affreschi tardo medievali e per questo conosciuta come l’Assisi del Sud. Lungo il percorso si farà sosta a Tricase, dove tutto parla della presenza e dell’amorevole servizio di don Tonino Bello. Si giunge, infine, ad Alessano, dove don Tonino è sepolto e dove ad aspettare il gruppo ci sarà il nipote Stefano, che racconterà la vita e il carattere di uno zio straordinario.