Il film “1917” di Sam Mendes su Rai Movie: ecco la trama

In prima serata su Rai Movie “1917”: ecco la trama del film con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden e Colin Firth

Il New York Times lo ha definito “un capolavoro bellico”: è il film di Sam Mendes “1917”, in onda venerdì 1° settembre alle 21.15 su Rai Movie. Nel cast, George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch.

E’ il 6 aprile 1917: Blake e Schofield, due giovani caporali britannici vengono scelti per portare a termine un’ardua missione: attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini – tra i quali c’è il fratello di Blake, Joseph – pronti ad attaccare l’esercito tedesco. In questo modo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale, ordita dai tedeschi. I due si imbarcano in quella che sembra una missione suicida, nella quale i tedeschi e il tempo sono i loro nemici giurati. Il film, visivamente molto spettacolare, è stato realizzato da Sam Mendes come un unico piano-sequenza per creare un senso di continuità temporale.

La cinepresa segue l’avanzata instancabile dei soldati senza apparenti tagli di montaggio, nelle trincee, nei ruderi di campagna, nei paesaggi distrutti dalla Prima Guerra Mondiale. “1917” ha vinto 3 Premi Oscar 2020 per la migliore fotografia, effetti speciali e sonoro. Ai Golden Globe 2019 ha vinto due premi: come miglior film drammatico e come miglior regia per Sam Mendes.