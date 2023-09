“Città del futuro” è la nuova canzone di Moonari

Giovanni Cosma aka Moonari è un cantautore, compositore e polistrumentista romano: “Città del futuro” è il suo nuovo singolo

Fuori il nuovo singolo di Moonari dal titolo “Città del Futuro“. Un nuovo capitolo per il progetto solista di Giovanni Cosma, in arte Moonari, che affonda nella scena underground romana e che ci accompagna verso la stagione calda con un brano che nasce come una qualsiasi canzone d’amore. Sempre estiva, sempre avvolta da un mellifluo strato di nostalgia con un po’ di rimorso estivo, sempre speranzosa. Dedicato a chi si sposta di città in città, verso un nuovo luogo da chiamare casa e agli ultimi romantici. Siete pronti?

Il brano è stato preso e abbandonato più volte, fino a che a Londra, lontano dal mio senso di appartenenza, sono riuscito a portare a termine l’impresa, soprattutto a livello melodico e testuale. Nei miei pensieri quando la suono torna sempre un terrazzo condominiale con vista San Giovanni, il letto sfatto di Silvia a Bologna, le chiamate di tre ore al buio (asse Londra-Bologna) e una serie di dettagli che sarebbero troppi da scrivere, dal supersantos all’aerosol (me lo dovevo fare due volte al giorno). Questo è stato il secondo vero brano che mi ha aperto un modo di ragionare e di scrivere, sia in termini musicali che di testo. Lo considero il mio secondo vero pezzo in italiano.

