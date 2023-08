Previsioni meteo 31 agosto 2023: torna il sole

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 31 agosto 2023: si chiude la fase instabile, la rimonta anticiclonica riporta il sereno sull’Italia

Dopo la fase instabile di inizio settimana con maltempo anche intenso al Centro-Nord, condizioni meteo in miglioramento sull’Italia grazie all’allontanamento della perturbazione e al ritorno dell’anticiclone. Nella giornata di oggi avremo clima prevalentemente asciutto e temperature massime in risalita. Lo scenario resterà immutato almeno fino al weekend, che trascorrerà con tempo stabile e clima gradevole da fine estate. All’inizio della prossima settimana potrebbero invece tornare le piogge a causa dell’arrivo di un nuovo nucleo instabile.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 31 agosto 2023.

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi orientali, ampi spazi di sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in transito.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati piovaschi tra Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento addensamenti più consistenti lungo le regioni Adriatiche.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità sparsa alternata a schiarite. Isolati acquazzoni pomeridiani non esclusi sui rilievi interni. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni isolate tra Campania, Puglia e Calabria; tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto.

In Calabria nuvolosità irregolare in transito sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto, locali piogge non escluse sui settori settentrionali. Ampie schiarite in arrivo tra la sera e la notte.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da Nord a Sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .