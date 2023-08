Fuori in digitale il nuovo album de Le Scorie

Attiva dal 1986, la band cesenate rhythm & blues Le Scorie ha realizzato un disco composto da 10 tracce in italiano, affidate al produttore Don Antonio Gramentieri

Disponibile nei migliori store fisici e nei canali digitali il nuovo album de Le Scorie, gruppo rhythm & blues romagnolo attivo da oltre 30 anni. Il disco, intitolato È PER NOI, arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo album autoprodotto Ai Bordi Della Strada, e contiene nove trecce inedite composte e arrangiate dalla band cesenate – oltre alla cover del brano No Respect del gruppo inglese Prime Movers, riproposta in italiano con il titolo Rispetto.

È PER NOI si apre con la canzone Coltiviamo Ammori, dalle sonorità che ricordano la scena alternative rock nota come Paisley Underground; c’è poi Giorni Bastardi, un omaggio ai primi anni di attività della band, e Rimani, il titolo della prima canzone de Le Scorie, scritta nel 1986 – che ancora oggi trova spazio nelle esibizioni dal vivo.

Nel disco – nato per raccontare la lunga storia musicale e le numerose contaminazioni artistiche del gruppo – c’è poi una ballata, Canzoni a Buon Mercato, che parla di amore ed è stata composta da Andrea Peradotto. È PER NOI è anche il titolo del singolo che chiude l’omonimo disco – e in questo caso è la chitarra 12 corde a condurre il gioco.

È PER NOI, distribuito da Audioglobe e da Orchard, è anche il frutto della vitalità di un luogo – il Crinale Lab, tra Brisighella (RA) e Modigliana (FC) –, dove il gruppo ha soggiornato per le registrazioni audio condotte in gran parte in ripresa diretta. La produzione di È PER NOI è stata affidata al musicista romagnolo Don Antonio Gramentieri, insieme a tutto lo staff di Strade Blu Factory.

L’album è stato realizzato grazie anche al contributo della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Bando 2022 della L.R. 2/2018 “Norme in materia di sviluppo del settore musicale”.