Previsioni meteo 30 agosto 2023: piogge pomeridiane sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 agosto 2023: instabilità di stampo pomeridiano su gran parte delle regioni, temperature in lieve risalita

Si avvia alla conclusione con condizioni meteo variabili il mese di agosto, contraddistinto da una fase iniziale e finale all”insegna del maltempo. Anche nella giornata di oggi avremo possibilità di piogge, specialmente nel corso del pomeriggio, su gran parte delle nostre regioni. Le precipitazioni saranno più probabili al Nord-Est, regioni centrali e Sud peninsulare. Temperature stazionarie o in lieve risalita, ma non avremo città da bollino arancione o rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Variabilità confermata anche per i prossimi giorni, con possibilità di piogge sparse su buona parte delle nostre regioni. Nel corso del weekend potrebbe tornare l’anticiclone nordafricano, ma è un’ipotesi tutta da confermare.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 30 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino molte nuvole con precipitazioni sparse su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto, anche a carattere di temporale. Al pomeriggio ancora piogge e acquazzoni sparsi al Nord-Est, più asciutto al Nord-Ovest con nuvolosità e schiarite. In serata tempo in generale miglioramento salvo residui fenomeni sul Triveneto. Temperature minime in calo, massime in calo al Nord-Est e in aumento al Nord-Ovest. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi sui settori tirrenici, più asciutto lungo l’Adriatico. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio, più asciutto altrove. In serata tempo in generale miglioramento con fenomeni in esaurimento ovunque. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Campania e Calabria, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi sui settori tirrenici Peninsulari, nubi sparse alternate ad ampie schiarite altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto salvo isolate piogge tra Campania e Calabria. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .