L’oroscopo di oggi, mercoledì 30 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 30 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Bene per chi ha un’attività in proprio, è una giornata di successi personali. Favoriti i progetti di coppia e le nascite. In amore se sei un cuore solitario avrai ottime carte da giocare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Più gente vedi e più opportunità avrai. Piccole gioie in famiglia o personali.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non stancarti troppo, ma prepara un piano ben definito per i prossimi giorni. Sei nervoso. Cerca di non essere troppo critico in amore.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In questo periodo hai una grande voglia di cambiare e fare cose nuove, attenzione che entusiasmo ed impulsività non ti portino fuori strada. Richieste per un accordo, un prestito…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata di riflessioni e revisione della tua vita. Non lasciare il certo per l’incerto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Cerca di approfittare del momento visto che hai più possibilità di azione, in particolare nella professione. Recupero a livello sentimentale.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non prendere per buono tutto quello che capita in questa giornata, soprattutto perché già al mattino puoi sentirti fuori gioco o troppo nervoso, devi mantenere la calma.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ottima giornata non solo per verificare la tua forza in amore, ma anche per valutare nuovi progetti. La giornata porta buona energia!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Fortissimo il desiderio d’amare! Sei assolutamente vincente in amore e con il partner giusto al tuo fianco potresti programmare un evento, convivenze e matrimoni, figli, dipende dall’età.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Troverai nuovi sbocchi nel lavoro e presto arriveranno delle belle notizie. Frequenta gente, qualcuno potrebbe farti una proposta davvero speciale.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giorno migliore per i contatti, per il lavoro e per gli incontri. Oggi ti senti forte. Giornata interessante.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Problemi personali, lavorativi o di scarsa concentrazione non dovrebbero essere riversati in amore. In questi giorni devi affrontare un problema in famiglia, risolvere un altro piccolo problema.