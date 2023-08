Letizia Brugnoli in radio e in digitale con “Nostalgiazz”

Disponibile in radio e su tutte le piattaforme di streaming “Nostalgiazz”, nuovo singolo di Letizia Brugnoli in uscita per l’etichetta Irma Records

Un tuffo nel passato, nell’America degli anni ’30 e nelle atmosfere dei jazz club che hanno caratterizzato quell’epoca ricca di fascino ed eleganza. Il titolo è un riferimento ironico, volutamente stereotipato che rappresenta una sorta di scherzoso omaggio al jazz del tempo che fu. Nel brano convivono due anime: nella prima, su un rilassato tempo latin, si dispiega una sinuosa melodia, che si dipana su un accompagnamento ripetitivo e vagamente ipnotico; il testo rievoca momenti lontani e nostalgici della vita di ognuno, in cui vi erano continui cambiamenti. L’altra, ha un carattere swingante e propulsivo e descrive l’amore come filo conduttore della nostra esperienza. È come se da un sogno ad occhi aperti si passasse alla realtà.

Biografia: Letizia Brugnoli, allieva del fisarmonicista e pianista RAI Bruno Aragosti, inizia la sua attività artistica all’età di 16, entrando a far parte del gruppo polifonico vocale Kronos Fonè e del quintetto vocale diretto dallo stesso Aragosti. Successivamente si specializza partecipando a numerosi workshops internazionali, tra cui quello con Bob Stollof e Kris Adams, insegnanti della Berklee School di Boston, Michelle Hendrics, figlia del leggendario Jon Hendrics, Tiziana Ghiglioni, Tuck and Patti, etc., seguendo contemporaneamente le lezioni di canto Jazz di Diana Torto presso il Conservatorio A. Boito di Parma. Il suo principale insegnamento deriva però dall’ascolto di infinite ore di musica Jazz, cercando di cogliere ogni sfumatura, da Ella e Sarah a Carmen, e solo alla fine da Lady Day. Nel 2014 è uscito il suo primo Album dal titolo Through our Life, contenente anche quattro brani inediti scritti con Roberto Sansuini, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti dei brani. La personale versione del brano Summertime ha inoltre vinto i ParmAwards 2015. Nel 2017 è uscito il Brano A Fresh Delight (you bring me) con l’importante casa discografica S&S Records di Chicago, nominata per ben 4 volte ai Grammy Awards. Luglio 2022 esce il singolo Un’estate fa con TRJ Records. Il maggio 2023 usce per Irma Records Il gioco del Semaforo, primo singolo dell’ album Crystal Flower in uscita a Settembre.