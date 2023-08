“Le confessioni” è il nuovo disco di Coppola

Disponibile su tutte le piattaforme digitali Le Confessioni, l’album di debutto del cantautore romano COPPOLA, distribuito da ADA Music Italy

Anticipato dai due singoli Amore Virtuale e Se Io Perdo Te, Le Confessioni rappresenta un lavoro profondo e intimo, con la title-track che si pone come la chiave di volta dell’intero album. Attraverso la musica e le parole, COPPOLA si apre completamente, rivelando la parte più autentica di sé. Il tema centrale dell’album è la volontà di confessarsi, di mostrarsi agli altri e, soprattutto, a sé stessi, nonostante la paura delle possibili conseguenze.

Le canzoni che compongono questo album sono intrise di un conflitto privato che accomuna l’intera produzione di COPPOLA. Esse riflettono la lotta tra il desiderio di mostrare la propria vera natura al mondo e l’insicurezza che porta a custodire questa autenticità nel proprio intimo, per paura di essere giudicati o respinti.

Attraverso l’alternanza di sonorità acustiche e liriche e di momenti più energici e rock, COPPOLA esplora questa dicotomia emotiva, creando una dinamica circolare che cattura l’attenzione dell’ascoltatore. Ciascuna canzone diventa, così, un’intima confessione dell’artista a sé stesso; e, allo stesso tempo, un modo per condividere questa verità con gli altri.

«Queste canzoni – dichiara l’artista – sono tutte un’espressione sincera della mia intimità, della parte più vera di me, di quello che sono e spesso ho paura di (ma, allo stesso tempo, desidero ardentemente) mostrare. Sono tutte, appunto, confessioni. A me stesso, per riconoscermi. E poi agli altri, al mondo, al pubblico, perché non c’è libertà senza sincerità: come si può infatti essere liberi, se si ha paura di essere sé stessi? Confessarsi, scrivendo suonando e urlando, così da esorcizzare, un passo alla volta, una canzone alla volta, tutta la paura di farlo. Per cominciare ad essere, davvero, libero».

Le Confessioni è un album che si muove tra l’autenticità e la paura, tra la volontà di abbracciare un’identità che rispecchi il vero sé e il timore di non essere accettati o amati per ciò che si è. Le canzoni rappresentano una sorta di esorcismo, in cui COPPOLA mette in musica e urla la paura di confessarsi, affrontandola passo dopo passo, canzone dopo canzone.