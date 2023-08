I David Nathan tornano con il singolo “Torn”

I David Nathan in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Torn”: è un inno alla disobbedienza che parte dal rock

“Torn” è il nuovo singolo dei David Nathan, band veronese dall’animo profondamente rock. Il brano, primo con Sorry Mom!, è una denuncia sociale ed esprime l’estremo disagio causato da una società consumistica ed egoista, incapace di guardare oltre un palmo dal naso e fossilizzata nelle proprie meccaniche autodistruttive.

L’odio dilaga, alimentato dalla frustrazione di un futuro inesorabile. Senza assumere mai toni di resa, la traccia è un inno alla disobbedienza, una vera e propria incitazione alla rivoluzione.

Grazie all’azzeccata miscela di sonorità spavalde tipiche del rock americano, intersecate a potenti linee vocali di derivazione pop, lo stile dei David Nathan è originale e la melodia resta ben impressa. Per la scelta del video che accompagna la traccia, la band ha deciso di trasformare quello che può sembrare un classico lyric video in una raccolta di immagini che riconducono direttamente al testo. Con scene che alternano i volti dei membri della band sotto ad un’acqua inquinata da denaro e pallottole, il significato che ne emerge è il senso di soffocamento e di inutilità che si prova in una società come la nostra.

I David Nathan sono una rock band italiana nata nel 2019, basata sulle composizioni del cantante e chitarrista David Nathan Filippi.

Il gruppo nella sua attuale formazione, è composto da Alberto Peretti (Basso), Christian Pippa (Batteria), Andrea Salier (Chitarra) e David “Nathan” Filippi (Chitarra e Voce).

Dopo una serie di esperienze musicali e un cambio di line up nel Febbraio 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, il gruppo è costretto ad accantonare i piani fatti e, per sfruttare al meglio il tempo, decide di ultimare in autoproduzione il primo album “TwentyTwo”, una raccolta di canzoni scritte tra il 2013 e il 2018.

Il 2023 è l’anno della svolta grazie alla firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Torn“.