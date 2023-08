Ferragni e Vanoni attaccano Giambruno: “Sempre la donna colpevolizzata”

Chiara Ferragni contro Giambruno: “Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata”. L’influencer commenta le criticate frasi del giornalista sui suoi social e anche Ornella Vanoni si accoda

Continua la bufera che vede protagonista Andrea Giambruno, il giornalista di Rete 4 messo alla gogna per le frasi pronunciate nel suo programma “Il Diario del Giorno”. Come è ormai noto, il giornalista, in diretta tv, dopo i fatti di Palermo e Caivano, ha detto: “Se vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti ma se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche rischi che il lupo lo trovi”.

Parole inaccettabili anche per Chiara Ferragni, che sui social replica al compagno di Giorgia Meloni senza peli sulla lingua: “Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: victim blaming allo stato puro”. L’influencer ha, poi, condiviso un post di @_didon che scrive: “Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”.

Sempre su Instagram anche il messaggio di Ornella Vanoni con tanto di video: “Il lupo non è nel bicchiere, è fuori dal bicchiere”.

