L’oroscopo di oggi, martedì 29 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 29 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà oggi.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Facile sentirsi agitati oggi, doppia prudenza se ci sono legami in crisi, non tutto è chiaro o devi fare scelte drastiche per il futuro.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Oggi puoi seguire il tuo istinto. In amore qualche alterco, ma di breve durata…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Evita polemiche e sii più disponibile con gli altri, stai aspettando una risposta da una persona che conta. E’ difficile fidarsi degli altri, soprattutto se svolgi un’attività in proprio e dovresti definire meglio il tuo ruolo. In amore qualche perplessità …

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Devi mettere un freno alle spese, ultimamente potrebbero essere usciti quattrini per un ammodernamento, un piccolo investimento. Puoi fare una richiesta su una cosa specifica, ma non aspettarti una risposta immediata, devi fare ordine attorno a te.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Vivere un periodo difficile o pensieroso non è indicativo di una crisi ma al contrario di un risveglio, di una situazione di vantaggio che è in essere.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nei rapporti di vecchia data ci sono sentimenti di rivalsa, ma anche in caso di forti dispute sarai tu a vincere. Fastidi, non tenere tutto dentro, se hai un problema devi parlare apertamente, altrimenti starai male!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Un po’ di malessere a cui non sai dare una vera e propria origine; non sai vivere senza amore, se il tuo cuore è solo da tempo occorre una ricarica di passione.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Spese in vista, revisione dei conti. In amore c’è qualcosa di poco chiaro, prudenza con il segno dei Gemelli.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non è facile essere sereni, se non hai obblighi particolari potresti anche pensare di startene per conto tuo. Chi non riceve nulla dal lavoro forse sta giocando troppo in difesa ed è giusto che torni a credere nelle proprie capacità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

E’ il momento giusto per tagliare i rapporti inutili. Novità in amore, soprattutto per chi è solo da tempo e non si chiuda agli eventi per paura o sfiducia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ sempre necessario stare attenti alle spese. In amore, se sei solo, avrai molte occasioni: basta solo viaggiare o andare in luoghi nuovi, per te è molto importante cercare la novità…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Cambiamenti in atto, in particolare, in questo periodo alcuni sono favoriti da crisi d’insofferenza, scelte radicali che possono anche aver portato di recente qualche chiusura.