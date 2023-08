Estrazione Million Day 29 agosto 2023: i numeri vincenti

Million Day 29 agosto 2023: combinazioni vincenti con i 5 numeri estratti online del gioco Lottomatica che mette in palio ogni giorno, alle 13:00 e alle 20:30, 1 milione di euro

Doppio appuntamento anche oggi alle 13,00 e alle 20,30 con i 5 numeri vincenti dell’ultima estrazione Million Day di martedì 29 agosto 2023, il gioco Lottomatica che mette in palio tutti i giorni 1 milione di euro. Ecco anche i numeri vincenti di Million Day Extra.

Le vincite dell’ultima estrazione Million Day Lottomatica e del Million Day Extra possono essere verificate al link: https://www.lotto-italia.it/millionday/verifica-giocata .

L’archivio estrazioni è disponibile invece a questo link .

MillionDay del 29/8/2023

Combinazione vincente ore 13

xx

Combinazione vincente ore 20:30

xx

La combinazione vincente del Million Day Extra delle ore 13

xx

La combinazione vincente del Million Day Extra delle ore 20:30

xx

Come si gioca al Million Day Lottomatica, le estrazioni e i premi

Il gioco si basa sui numeri da 1 a 55 e consiste nel pronosticare obbligatoriamente 5 numeri da confrontare con i 5 numeri estratti. L’estrazione dei 5 numeri vincenti ha frequenza giornaliera e viene effettuata ogni sera alle ore 20,30. Il costo della giocata è fissato ad 1 euro.

L’importo di ciascuna giocata è fisso a 1€ e puoi scegliere 5 numeri tra 1 e 55 compresi.

Puoi comporre diversi tipi di giocate MillionDAY:

Giocata singola : prevede la compilazione di una schedina con 5 numeri, l’importo della giocata è fisso a 1€.

Giocata plurima : consente di inserire all’interno della stessa schedina più giocate singole, ciascuna composta da 5 numeri e al costo di 1€. Puoi comporre le giocate plurime nei seguenti modi: in ricevitoria, compilando la schedina cartacea fino a 5 giocate in una sola schedina o a voce per giocare fino a 10 giocate in un solo scontrino con l’App Lotto, fino a 10 giocate singole tramite una sola schedina digitale (ti basterà poi mostrare al ricevitore la schermata con il QR-Code e effettuare il pagamento in ricevitoria) online con conto gioco, fino a 10 giocate in un’unica schedina sui siti dei rivenditori abilitati alla raccolta a distanza e su App Lotto

Giocata sistemistica : permette di scegliere da 6 a 9 e selezionare la tipologia di sistema tra Integrale e Ridotto . Il sistema integrale sviluppa tutte le possibili giocate singole (da 6 a 126 combinazioni) componibili con i numeri selezionati Il sistema Ridotto sviluppa una parte delle possibili giocate singole (6 numeri = 2 giocate, 7 numeri = 3 giocate, 8 numeri = 5 giocate, 9 numeri = 10 giocate) componibili con i numeri selezionati, ha quindi costi inferiori e consente di realizzare una vincita da almeno 1.000€ indovinando 5 numeri ( tra i 6, 7, 8, 9 selezionati)



Ogni singola estrazione Million Day è visibile presso ogni ricevitoria e i relativi numeri estratti sono riportati nel notiziario delle estrazioni.

Con MillionDay hai due estrazioni giornaliere a cui poter partecipare: alle 13:00 e alle 20:30. Puoi giocare ogni giorno h24, ad eccezione dei due intervalli di chiusura del gioco necessari per permettere le estrazioni (ossia dalle 12:50 alle 13:00 e dalle 20:20 alle 20:35).

Se vuoi giocare per più concorsi consecutivi, puoi farlo selezionando la quantità di abbonamenti che desideri prima di completare l’acquisto: per la giocata singola fino a 20 concorsi in abbonamento, per le giocate sistemistiche e per le giocate plurime fino a 5 concorsi in abbonamento.

La giocata vale per il concorso subito successivo alla sua emissione ma, in alternativa, è possibile anche scegliere l’orario dell’estrazione a cui si vuole partecipare. Nel caso di giocata in abbonamento, se è stato selezionato uno due orari, le giocate emesse varranno solo per i concorsi nell’orario specificato.

Le vincite derivano dalla corrispondenza di 2, 3, 4 o 5 numeri tra i numeri pronosticati e i 5 numeri estratti. I premi, al netto della ritenuta dell’8%, sono i seguenti.