L’oroscopo di oggi, lunedì 28 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 28 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà oggi.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Sei più nervoso e agitato, per un po’ potresti essere messo alla prova, segno evidente che ci sono problemi di lavoro o un nuovo progetto avrà bisogno di rodaggio.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se c’è stata una crisi d’amore devi decidere cosa fare. Discussioni in famiglia o con i colleghi. Sarai messo alla prova.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Avremo un recupero per il lavoro, anche se non è possibile fare quello che vuoi, sarebbe bene comunque non fare i difficili. Rapporti armoniosi, fascino e conquiste.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In certi momenti la tua aggressività è difficile da contenere, sei fatto così ma spesso aggredisci per non essere aggredito. I rapporti di collaborazione sono soggetti a qualche momento di stress, piccoli o grandi ripensamenti in corso.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se hai un’attività creativa il periodo è buono per valutare nuove occasioni, devi rimettere in sesto i conti, troppe spese recenti. E’ il periodo giusto per capire da che parte sta andando un amore, non strapazzarti troppo!

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questa giornata c’è un po’ di fatica e forse anche di tensione a livello lavorativo. Per quanto riguarda l’amore, è facile discutere, anche perché riverserai nel rapporto di sempre certe tensioni.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Bisogna muoversi per ottenere qualcosa in più, possibili trasferimenti, cambiamenti aziendali. Ci vuole comprensione in amore dopo un periodo difficile. Desiderio di novità, serata agitata da troppi pensieri.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Novità nel lavoro ma dovrai fare una scelta radicale, un cambiamento. Se c’è un dubbio tra due storie bisogna risolverlo al più presto.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Fai lo stretto indispensabile, potrebbe arrivare qualche piccolo temporale in amore. I problemi di oggi nascono dal fatto che non vuoi chiarire certe situazioni, oppure l’orgoglio non ti permette di tornare sui tuoi passi? Buone soddisfazioni nel lavoro…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Hai dato molto nell’ambito del lavoro ma poco ti è stato riconosciuto. Questo giorno può dare qualche grattacapo in più se frequenti una persona Leone…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Periodo di traguardi superati, forse non proprio quello che speravi di ottenere, ma qualcosa di ugualmente vantaggioso. Consiglio di guardarsi attorno fin da questi giorni, nuovi incontri positivi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Sei un po’ demotivato, hai bisogno di riposo. Probabile qualche dubbio o incertezza nell’ambito dell’attività, cerca di mantenere la calma.