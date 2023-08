“Copia originale” con Melissa McCarthy su Rai 3: la trama del film

Da una storia vera, “Copia originale” con Melissa McCarthy. Un’adorabile imbrogliona in prima visione tv su Rai 3, ecco la trama del film

Quella del falsario, almeno al cinema, è un’arte che produce se non altro ottimi film, come questo “Copia originale”, programmato in prima visione da Rai 3 per lunedì 28 agosto alle 21.20.

New York, anni Novanta: alcolista e sbandata, in piena crisi di mezz’età e coi conti in rosso, Lee Israel mette a frutto il suo talento di scrittrice cominciando a produrre false lettere di grandi autori scomparsi. L’impresa è un successo, ma l’Fbi s’insospettisce, e la donna dovrà ingegnarsi per trafugare dagli archivi delle lettere vere, con l’aiuto di un ex detenuto incontrato in un bar.

Tratta da una storia vera, la vicenda è governata con maestria dalla talentuosa regista, che riesce a farne un prodotto in perfetto equilibrio fra commedia e dramma. Alla qualità della storia si aggiunge il grande talento di Melissa McCarthy, outsider di lusso del circuito hollywoodiano, che per questo film è stata anche candidata all’Oscar.