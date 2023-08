“Camper in viaggio” alla scoperta del Cilento meno conosciuto

Il Cilento meno noto a “Camper in viaggio” stamani su Rai 1. Un viaggio da Trentinara, il “borgo dell’amore”, al mare di Agropoli in kayak

Un Cilento poco conosciuto, a tratti selvaggio e inesplorato, in un viaggio itinerante tra mare, castelli, borghi e oasi naturali: saranno questi i tratti peculiari della prossima settimana di “Camper in viaggio”, in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 12.00, con Roberta Morise e Tinto, accompagnati da due camperisti, in arrivo da Piacenza

La prima meta del viaggio sarà a Rocca Cilento, uno splendido castello dalla secolare storia, tra torri, camminatoi, vicoli, cantine, biblioteche e addirittura tribunali interni: un castello, però, che oggi vive una nuova vita grazie a una poderosa opera di restaurazione.

I conduttori andranno alla scoperta della fortezza e qui scopriranno segreti sia culinari (con la “pizza ammaccata”) sia culturali (mettendosi alla prova con la musica popolare cilentana). Roberta e Tinto, poi, visiteranno Trentinara e comprenderanno perché è chiamato “borgo dell’amore”, attraverseranno i monti cilentani in volo lungo una zipline di 1.600 metri alla velocità di 120 km/h, quindi andranno alla scoperta del mare di Agropoli prima in kayak e poi immergendosi in spettacolari baie. Visiteranno, ancora, un’oasi naturalistica a Sessa Cilento svelando il mistero che aleggia attorno alle figure dei munacieddi, i dispettosi folletti tipici delle leggende cilentane e infine gareggeranno in una sequela di sfide in un remake 2.0, divertente e irresistibile, dello storico “Giochi senza frontiere”.

Saranno questi, insieme ad altri, i luoghi, i personaggi, i racconti che il camper andrà a scoprire in questa settimana cilentana, senza trascurare i prodotti d’eccellenza come i vigneti eroici di Castellabate e l’arte locale legata a giovani e promettenti scultori e mosaicisti. Il tutto innescato dalle pillole e dalle sfide lanciate dal Professor Umberto Broccoli e suggellato con gli approfondimenti nutrizionali e culturali del Dottor Ciro Vestita.

Non mancherà, ovviamente, il racconto nel camper e fuori dal camper: sorrisi, scherzi, sorprese, bagni in piscina e al mare, karaoke, brindisi al tramonto. E poi il gran finale con l’immancabile merenda cilentana in compagnia di un simpatico food truck.