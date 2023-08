Valentina Volpentesta dipinge ancora note ed emozioni

Valentina Volpentesta, cantautrice calabrese classe 1983, torna ad affascinare in “La tua anima somiglia alla mia” (PaKo Music Records/Believe Digital)

Ci sono voci capaci di far vibrare all’unisono tutte le corde dell’anima sin dal primo ascolto, voci dotate di un magnetismo tale da sfuggire al concetto di trend per sovvertirlo, farlo proprio e renderlo al servizio del cuore, voci che avvolgono i sensi in un abbraccio senza tempo, a mezz’aria tra la delicatezza di un’amorevole carezza sulla fronte e la potenza di un bacio passionale, un porto sicuro in cui rifugiarsi ogni qualvolta ci si senta soli, incompresi, delusi dal mondo e da se stessi. Una di queste, è senza dubbio quella di Valentina Volpentesta, cantautrice calabrese classe 1983 che dopo aver incantato pubblico e critica con “Forse non è andato tutto perso” e “L’amore nessuno te lo può insegnare”, torna ad affascinare in “La tua anima somiglia alla mia” (PaKo Music Records/Believe Digital), il suo nuovo suggestivo dipinto di note ed emozioni.

Ascolta su Spotify.

Con l’intimismo e la raffinatezza che permeano la sua penna e la contraddistinguono fin dalla prima release, Valentina dà vita ed espressione ad uno spaccato di intensa bellezza, una preghiera d’amore purissimo che attinge alla capacità di amare e farsi amare per restituire i colori al mondo, una dedica a chi, con la propria presenza costante, i propri sorrisi e tutti quegli apparentemente piccoli ma importantissimi gesti quotidiani, ci salva dalle ombre che albergano in noi, da quei taciti ma assordanti pensieri che di tanto in tanto affollano la nostra mente e come una discesa verso gli inferi, ci conducono all’autosabotaggio, per farci sentire sbagliati, inadatti, immeritevoli di attenzioni, cure e protezioni, immeritevoli di essere amati.

In quel «sento che la nostra anima ha lo stesso colore», l’artista racchiude non soltanto la sua straordinaria abilità immaginifica, ma anche l’inizio e la fine di un viaggio in grado di diramarsi per tutte le cromie del sentimento, con la consapevolezza di una nuova e meravigliosa scoperta, quella di poterlo condividere con chi si porta dentro un arcobaleno le cui tinte e chiaroscuri equivalgono ai propri.

E così, quella «voglia di stare male e di rovinare un equilibrio irrazionale di emozioni corteggiate», si dissipa in una cascata rigogliosa e limpidissima, ove liriche di ineccepibile eleganza rappresentano gli ipnotici sussurri di un cuore che ha deciso di esondare dagli argini delle insicurezze per liberarsi dal dolore ed aprirsi, finalmente, ad un mondo capace di regalare emozioni, «brividi che hanno reso liberi quei sentimenti più fragili», un microcosmo che ci ricorda che siamo tutti «un cuore legato all’anima».

«Questa canzone – dichiara Valentina – è la prova che i momenti più difficili possono diventare i più costruttivi, creativi e genuini. Dico questo perché è nata nel terribile periodo della pandemia: mi son seduta al piano ed è venuta fuori, rapidamente, con naturalezza. La considero un’orazione, un canto d’amore, ed è un ringraziamento a chi mi ha teso la mano e mi ha salvata, restituendomi la capacità di vedere tutti i colori che mi circondano. Il messaggio che voglio comunicare è proprio questo, che è bello ringraziare chi ci regala il proprio tempo, ed invito anche voi a farlo! Ringraziate chi abbellisce la vostra vita, chi riesce a tirar fuori il meglio da voi stessi, chi vi stima e mette al primo posto la vostra felicità, regalandovi il sorriso. Ringraziate chi vi rispetta. Ringraziate, ringraziate!»

Dotata di una padronanza vocale degna delle più grandi interpreti della Canzone Italiana e di una timbrica unica, istantaneamente riconoscibile, Valentina Volpentesta è un graffio d’amore in una società anestetizzata ai sentimenti, un tocco soave e sensuale che sfiora le orecchie per giungere dritto al cuore, «come un cannone» di sensazioni rasserenanti che echeggiano, ci pervadono e ci consentono di non sentirci più soli nella nostra ricerca di quella persona a cui poter dire, con un filo di fiato, “La tua anima somiglia alla mia”.

Biografia.

Valentina Volpentesta è una cantautrice italiana nata in Calabria nel 1983, quando nelle classifiche radiofoniche dominava “Spiagge” di Renato Zero, non a caso è una sorcina sfegatata. Fin da bambina, la musica è la sua migliore amica, una compagna di avventure che non l’ha mai abbandonata. Dotata di una timbrica unica, istantaneamente riconoscibile, e di una vocalità potentissima, ma al tempo stesso raffinata e ricca di meravigliose cromie, crescendo trova nella scrittura il suo rifugio ed il suo mezzo di comunicazione preferito, quello che, tutt’ora, le consente di esprimere al meglio pensieri e sussurri del cuore. La sua cifra stilistica è senza dubbio l’emozionalità, l’intensità che permea la sua penna ed, attraverso la sua voce, arriva dritta al cuore di chi l’ascolta. Originale, socievole e altruista, Valentina ama la libertà in tutte le sue forme e proprio da essa trae per dar vita e forma alle sue opere. Nel corso degli anni, si rende protagonista di una continua evoluzione professionale, aprendo i concerti di artisti del calibro di Gatto Panceri, Daniele Groff, Drupi, Edoardo Bennato, Gerardina Trovato, Don Backy, Lena Biolcati, Audio 2, Wilma Goich e molti altri. Partecipa a masterclass con professionisti come Bungaro, Mariella Nava, Mario Rosini, Giuseppe Anastasi ed è voluta da uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana, Aleandro Baldi, come corista. Prende parte a prestigiosi concorsi canori, dal Premio Mia Martini al Lucio Dalla, passando per Casa Sanremo Live Box. Proprio durante uno di questi concorsi, il Premio Lucio Dalla 2022, dove arriva in finalissima, si fa notare dall’etichetta milanese PaKo Music Records, che notandone talento e presenza scenica, le consente di firmare il suo primo contratto discografico. Con una padronanza vocale degna delle più grandi interpreti della Canzone Italiana ed un’abilità immaginifica vividissima, Valentina Volpentesta è un graffio d’amore in una società anestetizzata ai sentimenti, un tocco soave e sensuale che sfiora le orecchie per attraversare il cuore e giungere dritto all’anima.

Facebook – Instagram