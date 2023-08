Re David e lo shòfar a “Sorgente di vita” su Rai 3

Stamani su Rai 3 “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, domenica 27 agosto, alle 08.00 su Rai3. Poeta, musicista, guerriero: quella di Re Davide è una figura dalle innumerevoli sfaccettature, alla quale il semiologo e studioso dell’ebraismo Ugo Volli ha dedicato il libro “Musica sono per me le tue leggi”. Re per eccellenza del popolo ebraico, sconfisse Golia nel biblico combattimento e fu l’autore dei Salmi. Da Davide prende il nome la stella a sei punte nota come Maghen David (lo scudo di Davide), simbolo dell’identità ebraica. Davide è uno specchio dei pregi e difetti dell’essere umano, capace di attraversare il tempo e lo spazio, e nei secoli è stato ritratto dai più importanti pittori e scultori.

Bistecche e filetti, salsicce e hamburger, che sanno di carne vera, ma che sono prodotti da estratti di soia, barbabietole, rape, piselli e altri vegetali. Una ricerca lunga anni, per riuscire a imitare anche i tagli più pregiati, realizzata da una start up israeliana. Un progetto che nasce anche dalla volontà del fondatore, Eshchar Ben Shitrit, di contribuire a diminuire le emissioni dell’industria della carne, tra le principali cause del riscaldamento globale.

Alcuni tra i primissimi “filmini di famiglia” realizzati in Italia, girati da Salvatore Di Segni, imprenditore romano con la passione per la cinepresa, negli anni ’20 e ‘30 del secolo scorso. Recuperati dal pronipote Claudio Della Seta tra Roma e Buenos Aires, e di recente completamente digitalizzati dall’Archivio Cinema d’Impresa di Ivrea, sono una testimonianza della vita di alcune famiglie ebraiche prima della Shoah. Tra le persone riprese, anche personalità note come Giorgio Ascarelli, fondatore del Napoli Calcio, che era un cugino di Di Segni: sono le uniche immagini video dello storico e amatissimo presidente della squadra partenopea.

È un suono arcaico e ancestrale quello dello Shòfar, il corno di montone che da millenni accompagna le più importanti solennità ebraiche. Un suono che, nella tradizione, ricorda la creazione del mondo e dell’uomo, un soffio potente che celebra anche Rosh Ha Shanà, il Capodanno ebraico. Un viaggio alla scoperta di un’antica usanza, nelle parole del rabbino Scialom Bahbout e nell’esperienza dell’artigiano Guido Volterra.

