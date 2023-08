Il film “La favorita” su Rai Storia: ecco la trama

Per il ciclo Binario Cinema in prima serata su Rai Storia “La favorita”, terzo film in lingua inglese del regista greco Yorgos Lanthimos: ecco la trama

Nei primi anni del XVIII secolo, l’Inghilterra è in guerra contro la Francia. La sovrana britannica Anna, colpita dalla gotta e da continui sbalzi d’umore, non riesce a gestire i suoi problemi di salute e quelli del regno. L’intima amica Lady Sarah Churchill, allora, governa ufficiosamente il Paese al posto suo prendendosi cura della regina come si fa con i bambini.

E’ la storia al centro del film “La favorita” – terzo film in lingua inglese del regista greco Yorgos Lanthimos, dopo i successi di “The lobster” e “Il sacrificio del cervo sacro – in onda domenica 27 agosto alle 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Binario cinema”.

L’equilibrio tra le due donne cambia quando arriva a palazzo una lontana cugina di Sarah, Abigail che, ridotta sul lastrico dalla bancarotta del padre, entra nella famiglia reale come umile cameriera per poi rivelarsi un’abilissima arrampicatrice sociale, diventando così “la favorita” della monarca. Nel ruolo della regina Anna, Olivia Colman che per la sua complessa interpretazione ha vinto la Coppa Volpi al Festival di Venezia e l’Oscar come miglior attrice protagonista. Nel ruolo di Sarah Churchill, Rachel Weisz, nominata all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Chiude il terzetto di attrici la premio Oscar Emma Stone, interprete di Abigail Masham.