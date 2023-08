Fondazione Banca del Monte di Lombardia entra nel CdI CNAO

Fondazione Banca del Monte di Lombardia fa il proprio ingresso nel CdI del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica e sosterrà CNAO nelle attività di ricerca

Il Consiglio di Indirizzo del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia nella seduta del 20 luglio u.s. ha approvato all’unanimità l’ammissione di Fondazione Banca del Monte di Lombardia (FBML) quale nuovo ente Partecipante al Consiglio stesso. Sarà il dottor Luigi Migliavacca, attuale Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione, a rappresentare FBML nel CDI di CNAO. Nelle prossime settimane si procederà alla stipula della convenzione tra i due enti, che manifestano grande soddisfazione per il risultato raggiunto. FBML è la seconda fondazione di origine bancaria ad entrare a far parte del Consiglio di Indirizzo di CNAO, dopo Fondazione Cariplo, che è stata vicina al Centro fin dall’inizio. Già nei primi anni di vita del CNAO, FBML aveva sostenuto il progetto e ora entra ufficialmente quale Partecipante nel Consiglio di Indirizzo.

La Fondazione Banca del Monte di Lombardia persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico della comunità lombarda, in particolare nei territori di Milano e Pavia. In linea con questi obiettivi, si impegnerà a sostenere CNAO nell’ambito delle sue attività di ricerca contro i tumori rari e difficili e nell’implementazione futura di tecnologie sempre più avanzate

Un rafforzamento quanto mai prezioso, in questo momento storico: il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, che impiega fasci di particelle subatomiche (protoni e ioni carbonio, detti “adroni”) per colpire con estrema precisione le cellule tumorali, risparmiando i tessuti sani circostanti, ha iniziato un importante progetto di espansione che lo farà diventare il centro di adroterapia tecnologicamente più completo al mondo per il trattamento di tumori complessi.

“L’ingresso di FBML nel nostro Consiglio di Indirizzo rappresenta un segnale di grande importanza per la Città di Pavia e per le Istituzioni”, afferma il professor Gianluca Vago, Presidente CNAO. “È un’ulteriore dimostrazione sia dell’eccellenza dell’attività che svolgiamo, sia del radicamento del CNAO sul territorio. Di fronte alle prossime sfide che ci attendono, sapere di avere al nostro fianco un ente prestigioso come la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ci sprona a proseguire il nostro percorso di crescita con rinnovato entusiasmo e orgoglio”.

Il Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, avv. prof. Mario Cera, dichiara: “Il CNAO ha dato vita a un’iniziativa ambiziosa e all’avanguardia, diventando in pochi anni una istituzione tra le più importanti di Pavia. La Fondazione Banca del Monte di Lombardia non poteva non riconoscere tale valenza. Il coinvolgimento negli Organi del CNAO ha un doppio significato: contribuire alle esigenze delle attività del Centro, consci delle preziose ricadute sociali che esse hanno per la comunità, non solo pavese, nonché assicurare continuità e sviluppo a una realtà di livello e di interesse nazionali e internazionali”.