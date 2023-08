“Fake news” è il nuovo romanzo di Andrea Besi

Il romanzo “Fake News” di Andrea Besi, edito da GFE Edizioni nel 2023, racconta la storia del giornalista Eugene Macklews, un redattore di un canale televisivo che da un po’ di anni lavora per mandare in onda solo fake news. L’azione si svolge in un imprecisato futuro, in un grattacielo, dove da un po’ di tempo tutte le redazioni dei network televisivi del mondo si sono separate dalla realtà contingente per poter realizzare telegiornali H-24. Ormai nessuno più produce fiction o programmi di intrattenimento, dato che i notiziari riescono tramite il racconto di notizie sempre più assurde ed eclatanti a soddisfare, almeno teoricamente, il bisogno di evasione del pubblico.

Eugene vive dunque in cattività perenne, con tutti i suoi colleghi giornalisti, presentatori, tecnici e registi. Per tutti quanti il fine ultimo è produrre tg zeppi di notizie sconvolgenti. Ma i tantissimi abitanti del grattacielo, Eugene è l’unico a provare un minimo imbarazzo nei confronti del suo ruolo: da un po’ di tempo si sente a disagio e desidera di uscire per conoscere la vera realtà che lo circonda e a cui non ha mai potuto partecipare. Ma come potrà emanciparsi dall’alienazione che contraddistingue tutti i suoi colleghi?

Il romanzo descrive quindi un mondo futuro consacrato alla menzogna pura e allo spregio della realtà documentata. Attraverso scene comiche e grottesche Besi porta avanti una satira caustica nei confronti dell’informazione che ormai non si distingue più dall’intrattenimento, puntando il dito contro la presunzione dei giornalisti che credono di sapere che cosa il pubblico desidera sapere.

Oltre a battute e scene piuttosto assurde ed esilaranti, l’autore si impegna in una critica filosofica e sociale alla dittatura del post-moderno.