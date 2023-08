Su Rai 5 “Hocus molto pocus”: gag e giochi linguistici con Raul Cremona

Raul Cremona coinvolge il pubblico in gag e giochi linguistici nello show “Hocus molto pocus” in onda in prima serata su Rai 5

Spalleggiato dal maestro Lele Micò e da Felipe, l’improbabile Armaldo già visto in “Sim Sala Min”, Raul Cremona coinvolge il pubblico in gag e giochi linguistici nello show “Hocus molto pocus”, in onda sabato 26 agosto alle 21.15 su Rai 5. Uno spettacolo d’altri tempi, in cui – tra un numero e l’altro – il protagonista racconta la scoperta del mondo della magia, avvenuta quando da bambino ebbe in regalo la scatola dei giochi di prestigio, in un tempo non così lontano in cui i bambini si divertivano a correre insieme e a giocare usando la fantasia.

Magia, prestidigitazione, musica, giochi di parole si alternano alla presenza in scena di alcuni storici personaggi di Raul Cremona, tra cui Jacopo Ortis, caricatura dell’attore tronfio e un po’ trombone, dall’eloquio comicamente gassmaniano, e Silvano, il vero ispiratore del mago Cremona, immagine affettuosamente distorta del più grande prestigiatore italiano. Registrato presso il Teatro Petrella di Longiano (Fc).