Previsioni meteo 26 agosto 2023: il caldo ha le ore contate

Le previsioni meteo di oggi, sabato 26 agosto 2023: ancora caldo africano sull’Italia ma tra domani e lunedì arriva la burrasca di fine estate

Condizioni meteo ancora all’insegna della stabilità e del grande caldo sull’Italia a causa dell’anticiclone africano che da diversi giorni domina lo scenario. Anche nella giornata di oggi si potranno registrare valori fino a +40°C in alcune aree del Centro Italia e della Sardegna, e si conteranno ancora diverse città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Attenzione però perché l’estate è agli sgoccioli: tra domani e lunedì il cedimento dell’anticiclone nordafricano lascerà spazio all’arrivo di correnti fresche e instabili dall’Atlantico. Le temperature crolleranno al Nord e al Centro, e torneranno anche piogge e temporali.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 26 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino instabilità al Nord-Ovest con piogge da isolate a sparse, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Emilia Romagna e pianure del Triveneto. In serata e in nottata insiste il maltempo con acquazzoni e temporali, più asciutto al Nord-Est ed Emilia Romagna. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo locali acquazzoni in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con locali acquazzoni o temporali, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .