L’oroscopo di oggi, venerdì 25 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, venerdì 25 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Qualcosa non è andato bene di recente, hai dovuto prendere coscienza di una realtà che probabilmente conoscevi bene, ma che non volevi vedere o non ti aspettavi che fosse così dura.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Periodo importante, di beneficio per tutti quelli che stanno per iniziare un nuovo progetto, pure se tra molte incertezze: arriveranno delle conferme.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Non devi più aspettare: è il momento giusto pure per intavolare un discorso delicato, ma vorrei sollecitare tutti i nati del segno che hanno un nuovo amore a darsi da fare senza pensare al passato.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

La luce buona delle Stelle aiuta a ritrovare nuovi slanci di passione e di tenerezza. Ci vuole un po’ di attenzione, ma un nuovo progetto può decollare…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questioni di lavoro, rapporti con i colleghi o eventuali blocchi del passato vanno affrontati oggi con prudenza. Ristabilisci armonia tra te e la persona che ami, qualche dubbio può arrivare.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non raccogliere le provocazioni, in questa giornata qualcuno può divertirsi a provocarti ma non hai alcuna intenzione di prestare il fianco ai seccatori.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ probabile che tu debba cambiare ruolo, persino casa o ambiente. Attento perché non devi lasciare il certo per l’incerto…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata di fermo, se lavori come dipendente vorresti cambiare ma per ora non si può, se lavori in proprio ci sono antagonisti o persone contro da abbattere, giornate da restare in difesa.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Molti stanno riscoprendo il valore della famiglia, dell’amore, non dico che il lavoro andrà in secondo piano, ma evidentemente in questo periodo hai bisogno di tranquillità.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Buona situazione generale, ma qualche conflitto in amore. Non isolarti, cerca di spiegare le tue emozioni a chi non le capisce.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nonostante tutto, è una buona situazione per i soldi e per il lavoro. In amore più disponibilità, specie in un periodo sotto pressione.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata convincente, riceverai buone notizie, ma batti il ferro finché è caldo se devi affrontare discorsi di lavoro. Grande desiderio di recuperare la passionalità.