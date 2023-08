Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore entra in WAY Experience – Eptalex advisor legale, startup innovativa milanese

Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore entra nel capitale sociale di WAY Experience, start up innovativa milanese premiata lo scorso anno con l’Oscar dell’innovazione Angi come migliore società del settore culturale e turistico.

Il capitale di Way Experience ha ottenuto una pre-money valuation pari a 5.800.000 euro. Way Experience è stata assistita dagli advisor legali Jacopo Gasperi e Cristina Knupfer, partner di Eptalex Garzia Gasperi & Partners.

WAY Experience è una start up innovativa specializzata nella produzione e distribuzione al grande pubblico di esperienze immersive culturali e turistiche. Attiva dal 2019, fondata da Pier Francesco Jelmoni e Marco Pizzoni, è oggi una realtà di riferimento nel settore dell’innovazione culturale con oltre 80.000 persone che hanno partecipato ai progetti proposti. L’operazione nasce all’interno del programma Impact4Art, iniziativa nata dalla comune visione di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore e Fondazione Cariplo per offrire un supporto alla crescita e allo sviluppo delle migliori realtà a impatto attive nel settore culturale e creativo, che siano in grado di coniugare innovazione e sostenibilità economica. L’ingresso della Fondazione Social Venture Giordano dell’Amore garantirà a Way il supporto nella strategia di crescita sostenendo lo sviluppo di nuovi progetti.

“In qualità di investitori a impatto, abbiamo deciso di puntare su Way experience per la sua capacità di innovare l’approccio tradizionale alle visite culturali. A nostro avviso, infatti, la start-up è interprete esemplare del profondo cambiamento che sta attraversando il comparto, sempre più trainato da una domanda crescente di esperienze virtuali e immersive, capaci di attrarre e far convivere diverse tipologie di pubblici – dai bambini agli adulti. L’investimento in Way – realizzato nell’ambito del programma Impact4Art, insieme a quello in Sharryland, Artonauti e Centrica – si colloca all’interno di un portafoglio di investimenti in Arte e Cultura di FSVGDA del valore complessivo di oltre 2.7MLN/€.” – ha dichiarato Marco Gerevini, Consigliere di Amministrazione di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore.

“Sono davvero fiero ed emozionato nel poter annunciare l’ingresso di Fondazione Giordano dell’Amore nel capitale di Way. Quando, 4 anni fa, abbiamo iniziato la nostra avventura sognavamo di poter avere al nostro fianco partner istituzionali capaci di supportarci nel nostro processo di crescita – dichiara Marco Pizzoni, CEO di WAY Experience – non potevamo trovare un partner migliore che, da subito, ha mostrato di credere fortemente nel nostro progetto e con il quale condividiamo gli stessi valori e obiettivi: creare valore ed innovazione nel settore culturale generando un impatto sociale positivo.”

Prosegue Pier Francesco Jelmoni, co-founder di WAY Experience: “Il nostro percorso vuole essere una maratona e non uno sprint, proprio perché l’obiettivo è grande: rivoluzionare le esperienze culturali, di edutainment e turistiche dei ragazzi, delle famiglie e degli stranieri che amano l’Italia.”