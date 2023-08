Su Rai 4 in prima Tv “Seal Team 5” con gli episodi 3 e 4: ecco la trama

In prima visione Tv su Rai 4 “Seal Team 5”: nuove avventure per l’eroico Team Bravo guidato dal capitano Jason Hayes, ecco la trama degli episodi “10 Settembre” e “Riservato”

Torna in prima serata l’eroico Team Bravo guidato dal capitano Jason Hayes. Ogni settimana Rai 4, alle 21.20, trasmetterà due episodi in prima visione assoluta della quinta stagione della serie action “SEAL Team”. In questa stagione non è ammesso alcun fallimento per la squadra speciale dei Navy SEAL capitanata da Jason Hayes. Il Team Bravo deve vedersela con un pericoloso trafficante d’armi della Corea del Nord, e per evitare un conflitto transnazionale su scala più ampia deve agire nel più assoluto anonimato, invisibile e silenzioso.

Oltre al Capitano Hayes, interpretato dal beniamino del piccolo schermo David Boreanaz (“Angel, Bones”), la quinta stagione di “SEAL Team” vede la conferma di Clay Spenser, interpretato da Max Thieriot, e Lisa Davis nel ruolo di Toni Trucks, personaggi molto amati dal pubblico cresciuto nel corso delle diverse stagioni fino ad arrivare a 5 milioni di ascoltatori negli Stati Uniti.

Nell’episodio “10 Settembre” l’eroico Team Bravo, guidato dal capitano Jason Hayes, rivive la viglia dell’attacco alle Torri Gemelle, mentre in “Riservato” – dopo l’attacco terroristico in Africa Occidentale da parte dell’Sgs – il Team è chiamato a eliminare i leader dell’organizzazione. Ma quando sono a pochi passi dai tre obiettivi, vengono richiamati alla base e la missione diventa ancora più difficile: dovranno colpire nella loro roccaforte, in pieno giorno. Regia di Benjamin Cavell, con David Boreanaz e Max Thieriot.