Sargassi tornano con il brano “Robot”

“Robot” di Sargassi è una traccia che pone quesiti sull’amore: il brano è in radio e sulle piattaforme streaming

“Robot” è il settimo singolo tratto dall’album “Circolo Polare Catartico”, il terzo in uscita con Sorry Mom! dopo i precedenti “L’Ingenuo della Lampada” e “Vita di Prova”.

Il brano nasce per ultimo, a conclusione delle registrazioni, dalla collaborazione tra Sargassi e il trio acustico orvietano Bartender poco prima che dell’emergenza covid.

E’ una traccia che si pone molti quesiti sull’amore e sulle relazioni fatte di tanti “se”: quelli del rimorso “se solo potessi tornare indietro”, quelli del rimpianto “se potessi rimuovere il bug che ha trasformato cose speciali in abitudine”, ma anche dei “se” propositivi “e se non smettessimo mai di cominciare?”.

Per non essere schiavo dei “se”, basterebbe vivere appieno la relazione, ma a volte ci si sente come un robot condannato a ripetere gli stessi sbagli.

“Se c’è un motivo ancora per restare, la mia password lo deve contenere, ma se c’è un codice captcha col tuo nome, io sono un robot”.

Il video di “Robot” è stato realizzato presso lo studio di registrazione Il Mulino di Acquapendente (VT) da Maias Verdecchia, regista anche dei videoclip dei precedenti singoli “Sotto a chi tocca” e “Cartilagini”.

Sargassi è un progetto musicale che nasce nel 2019, con il lavoro in studio per registrare il disco d’esordio Circolo Polare Catartico.

L’autore delle canzoni è Gabriele Martelloni, voce, chitarra, e ukulele, che ha arrangiato e registrato i brani al Bonsai Studio di Orvieto con Emanuele “Lillo” Ranieri, basso, Luca Costantini, batteria.

Il disco è stato registrato, mixato, e masterizzato da Andrea Mescolini.

Circolo Polare Catartico è uscito il 30 maggio 2021 su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Believe per l’etichetta BSP, ed è disponibile anche in versione CD e Vinile, acquistabili direttamente dal sito www.sargassi.it e dalla piattaforma online www.onmusic.it

Dal disco sono stati estratti cinque video, tutti pubblicati sul canale YouTube di Sargassi: “G.R.D.A.“, “Sotto a Chi Tocca“, “Come l’Indonesia“, “Cartilagini” e ora “Vita di Prova” e “L’Ingenuo della Lampada”, mentre “Robot è l’ultima uscita.

Sargassi è approdato alla finale nazionale di Sanremo Rock 2022 e nel 2021 ha partecipato al premio Tenco nella categoria miglior disco d’esordio.

Negli ultimi mesi ha suonato all’Hard Rock Cafè di Firenze, al Mamely di Sanremo e al Radical Sheep Fest a Fabro (TR) insieme a Comete.