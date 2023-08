Previsioni meteo 24 agosto 2023: caldo africano fino a domenica

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 agosto 2023: l’ondata di caldo aficano ha le ore contate, nel fine settimana crollo delle temperature e temporali

Condizioni meteo ancora all’insegna del caldo africano sull’Italia ma per fortuna si intravede la svolta autunnale. Nella giornata di oggi avremo ancora possibili picchi di +40°C nelle zone interne di Lazio, Toscana e Umbria.

Continuerà a fare caldo, però, anche su gran parte della nostra Penisola e avremo anche oggi diverse città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute . Una rinfrescata però è in arrivo: nel fine settimana un deciso cedimento dell’Alta pressione africana favorirà la discesa di correnti nettamente più fresche di natura atlantica, in grado di provocare un peggioramento generale delle condizioni meteo, con il ritorno di piogge e temporali anche diffusi accompagnati da un crollo termico.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 24 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi e con locali sconfinamenti verso le pianure al Nord-Ovest, soleggiato sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni instabile sui settori centro-settentrionali di Lombardia e Piemonte con locali acquazzoni, stabile altrove con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibili acquazzoni sui settori appenninici, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .