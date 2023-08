L’oroscopo di oggi, giovedì 24 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 24 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Possibili novità in amore. Guadagni inaspettati in arrivo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Allontanati dalle situazioni confuse e stancanti perché hai bisogno di tanta serenità. Cambiano situazioni nel lavoro, un nuovo capo, nuovi riferimenti, ci vorrà diplomazia.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Potresti innamorarti all’improvviso. Sarà necessario organizzare attività di lavoro, anche a lungo termine.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sono giornate utili per completare un progetto che hai in mente da tempo. Sorpresa in amore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei un po’ troppo preso da questioni di lavoro, meno disponibile in amore. Per le questioni burocratiche c’è tanto da rivedere…

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nervosismo e ansia derivano dal fatto che alcune persone ancora non hanno dato delle risposte che aspettavi da tempo, in queste condizioni è facile agitarsi.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata valida per mettere in chiaro tante cose. Ti amano in molti, e comunque adesso il tuo fascino si fa notare, non devi chiuderti in casa!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Sei pronto a lanciarti in nuove prospettive di lavoro, successo personale. In amore preparati a fare una scelta importante. Le coppie stabili pensano a programmare un figlio.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Se devi recuperare questo è il periodo giusto. Bene l’amore, all’improvviso ti potrebbe colpire una persona solare…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

La situazione è a tuo favore, situazioni che si creano in questi giorni possono diventare importanti per il tuo futuro; in casa problemi d’affrontare ma ora è tutto più facile.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ proprio l’attività professionale che può dare buoni risultati, soprattutto chi ha un’attività in proprio in questi giorni sta cercando di risolvere qualche problema.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Cerca di capire quali sono le cose più importanti. Non isolarti.