“The Belko Experiment” su Rai 4: ecco la trama del film

In prima serata su Rai 4 “The Belko Experiment. Chi sopravviverà?”. Una prima visione per il ciclo “Summer Thrills”, ecco la trama del film

Sembra una normale giornata di lavoro per i dipendenti della multinazionale Belko, ma improvvisamente una voce dall’altoparlante annuncia loro che sono stati selezionati per un esperimento sociale sull’origine della violenza. Lo sparuto gruppo di impiegati dovrà, infatti, seguire le indicazioni della voce guida per eliminare fisicamente più colleghi possibile e, di conseguenza, sopravvivere ai tentativi di essere uccisi. Per i dipendenti della Belko comincia un incubo a occhi aperti.

E’ la storia thriller del film “The Belko Experiment. Chi sopravviverà?”, in onda mercoledì 23 agosto alle 21.20 in prima visione su Rai 4 per il ciclo “Summer Thrills”. Scritto e prodotto da James Gunn, autore della trilogia dei “Guardiani della Galassia” e neodirettore dei DC Studios, “The Belko Experiment” è diretto da un altro grande nome del cinema pop contemporaneo, Greg McLean, pluripremiato regista della saga thriller/horror “Wolf Creek” e del survival-movie “Jungle”.

Nel cast, John Gallagher Jr., star della serie “The Newsroom”, Tony Goldwyn di “Ghost” e “The Plane” e gli attori Michael Rooker, Gregg Henry e Sean Gunn.

Caratterizzato da una costante ironia e da una violenza esageratamente fumettistica, il film è un divertente e dissacrante thriller sociologico che fa satira sulla competizione nel mondo lavorativo delle moderne multinazionali.