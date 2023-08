L’oroscopo di oggi, mercoledì 23 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 23 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Restano conflittuali i rapporti con datori di lavoro o situazioni passate. Potrai decidere per un dentro o fuori definitivo. Non rovinarti la serata per gelosia.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata pensierosa per il lavoro, per i soldi che servono a mettere a posto questioni legate alla casa, spese per un ammodernamento, attenzione con rate e mutui.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ti senti molto più forte in questa particolare giornata. Colpi di scena in amore! Ora riuscirai ad ottenere qualcosa in più.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

L’inizio di questa giornata lascia a desiderare. Dal punto di vista lavorativo dipende dall’attività che svolgi, ma se devi ricevere delle offerte probabilmente non sono adeguate.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata convincente. Sia sul lavoro che in amore è previsto un recupero.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Amori che tornano o decisioni a livello familiare. Per chi lavora in proprio c’è in ballo una possibile soddisfazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Tratta le questioni private con grande onestà verso te stesso e verso gli altri. In questi giorni qualcuno è un po’ preoccupato perché deve ottimizzare la propria vita e superare problemi che riguardano il lavoro.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Giornata importante per i sentimenti, invito specie chi è solo da tempo a guardarsi attorno. Alcuni tuoi progetti rivoluzionari, di grande impatto potrebbero sconvolgere chi non ha la tua stessa energia.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti senti più agitato, nervoso e questa giornata può rappresentare un momento di grande tensione. Certi progetti non sono del tutto capiti dal partner e dovrai muoverti da solo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Arriva il momento delle conferme, delle emozioni ritrovate. Se stai cercando una nuova attività o vuoi trovare un lavoro migliore puoi guardarti attorno.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Meglio starsene fuori casa, sentirai una certa agitazione interiore che sarà meglio sfogare all’esterno! Al contrario potresti discutere o avere problemi d’amore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Mòderati nelle parole e nei gesti. Puoi rinnovare questioni pratiche e lavorative. Chiarisci i tuoi rapporti sentimentali.