“Moscow Mule” è il singolo amaramente estivo di Picciotto

Con “Moscow Mule”, Picciotto ha deciso di mettere in musica tutto ciò che non è solitamente nelle sue corde parlando di una storia d’amore finita

“Gli amori finiscono”, “Le persone cambiano”, “Ci vuole tempo”. É il campionario di frasi che sentiamo dire quando si parla di separazioni dolorose.

Nel caso di Picciotto, giusto per appagare il suo lato masochista, l’artista ha deciso di mettere in musica tutto ciò che non è solitamente nelle sue corde parlando di una storia d’amore finita, facendolo su di un mood decisamente indie, e in maniera amaramente ironica. Lo fa con “Moscow Mule”, il nuovo singolo d’estate, la stagione che meno ama. Ma si sa: “Sotto il sole le ferite bruciano di più”.

“Esco nuovamente dalla mia comfort zone e affronto, anche attraverso la musica, la separazione con la madre dei miei figli, la storia più importante della mia vita purtroppo conclusa, esorcizzando il mio personale dramma in maniera fresca, come il cocktail estivo che però proprio non mando giù e che da il titolo alla canzone.” – Spiega Picciotto – “Ho scritto questo testo un po’ per gioco e inizialmente non pensavo affatto di farlo uscire, quasi me ne vergognavo. Poi, spinto da amici e addetti ai lavori, mi sono convinto. Del resto, ho sempre scritto d’amore in maniera collettiva, sociale, cercando di essere la voce di tanti/e. Al netto dei momenti belli e delle sofferenze vissute, ciò che resta sono “due rivoluzioni dai capelli ricci” e spero che le mie figlie sorridano ascoltando la canzone.”

In “Moscow Mule”, in uscita insieme al videoclip per la regia di Giorgio Angelico, prodotto da DNVR & Feccia, missato e masterizzato da David Matteucci al Jedi Sound Studio di Roma, Picciotto rivela semplicemente se stesso, svelando i suoi goffi tentativi di approccio ad una leggerezza che probabilmente non gli appartiene ma della quale, almeno in musica, sente il fisiologico bisogno