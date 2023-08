JAGGAER riduce le emissioni e aumenta la presenza delle donne in azienda

JAGGAER riduce del 10% le sue emissioni di CO2 e aumenta la presenza delle donne in azienda anche per i ruoli di leadership

JAGGAER, leader mondiale nell’Autonomous Commerce, ha ridotto del 10% le sue emissioni di gas serra nel 2022.

All’interno della seconda edizione del Report Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) di JAGGAER l’azienda annuncia i nuovi obiettivi e la sua roadmap di riduzione delle emissioni in ambito scope 1-3, presentati in occasione dell’iniziativa Science Based Target (SBTi) per la convalida entro la fine dell’anno.

JAGGAER negli ultimi 12 mesi ha compiuto ulteriori progressi anche in materia di gender balance. Il 40% della sua forza lavoro globale è oggi costituita da donne, così come un terzo del suo team di leadership.

“Attualmente siamo all’avanguardia in termini di parità di genere e, anche se c’è ancora un notevole margine di miglioramento, siamo molto soddisfatti di questo risultato volto a eliminare le barriere che inibiscono la carriera delle donne in un settore tipicamente maschile” ha commentato Michelle Hamill, Chief Human Resources Officer ed Executive ESG Sponsor di JAGGAER.

Il rapporto dimostra l’evoluzione intrapresa da JAGGAER in materia di best practice ESG all’interno della sua organizzazione e di come la tecnologia source-to-pay di JAGGAER stia svolgendo un ruolo sempre più importante nell’aiutare i clienti a fare un uso migliore delle sempre più scarse risorse mondiali, a ridurre le emissioni nocive, ad avere un impatto positivo sulla società e a migliorare la governance della supply chain, attraverso una maggiore trasparenza.

Nel 2022 JAGGAER ha sottoposto le proprie attività a un maggiore controllo da parte di agenzie esterne e ha stimato i progressi compiuti rispetto a parametri riconosciuti a livello internazionale.

“Il report è stato redatto in riferimento alle GRI, Sustainability Reporting Guidelines.

Nel corso del 2022, abbiamo adottato misure per migliorare le nostre prestazioni come modello di ESG e iniziato ad attuare piani di riduzione delle emissioni nocive volte a contenere a 1,5° l’aumento del riscaldamento globale, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Parigi” ha continuato Hamill.”Abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti nel rispetto dei criteri ESG, creando un comitato specifico all’interno del nostro Consiglio di Amministrazione. Inoltre, abbiamo lavorato per far sì che i nostri impegni vengano riconosciuti a livello globale, creando un precedente per la trasparenza e il miglioramento continuo nel contesto ESG in qualità di firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite.”

JAGGAER ha inoltre ottenuto la medaglia di bronzo EcoVadis per le sue attività globali, migliorando di 12 punti il suo punteggio rispetto al 2021 e posizionandosi nel primo 15% delle aziende simili a livello mondiale per quanto riguarda l’etica aziendale.

In termini di ESG, JAGGAER sta aiutando i clienti, citati all’interno del report, nei seguenti ambiti:

Ambientale: Un fornitore leader a livello mondiale di servizi di ingegneria e tecnologia, con oltre 400.000 dipendenti in tutto il mondo, utilizza JAGGAER per il sourcing, la gestione dei fornitori e dei contratti. L’azienda utilizza la soluzione JAGGAER ONE per valutare i fornitori in base alle loro emissioni di CO2, garantendo la conformità agli standard all’interno del suo parco fornitori.

Sociale: Una grande azienda energetica europea aveva bisogno di valutare la responsabilità sociale d’impresa dei fornitori e di dimostrare le capacità ESG durante i processi di onboarding e di sourcing. A oggi, utilizza la tecnologia JAGGAER per raccogliere e valutare le risposte dei fornitori con il supporto di strumenti di business intelligence e analytics.

Governance: Un’azienda energetica europea impegnata nella transizione verso le energie rinnovabili, che comprende progetti ad energia solare con una capacità di oltre 30 gigawatt, ha intrapreso un ambizioso progetto per digitalizzare il 100% dei suoi processi di approvvigionamento utilizzando la piattaforma JAGGAER.

JAGGAER ha collaborato con Cinven, la società internazionale di private equity, per rivalutare la sua missione, la sua visione e i suoi valori che comprendono i principi ESG, illustrati nel presente rapporto.

John Cuyulis, Principal in Cinven, che fa parte del Consiglio di Amministrazione di JAGGAER, ha dichiarato: “Cinven si impegna a investire in imprese sostenibili che forniscono occupazione e generano benefici economici in modo responsabile dal punto di vista ambientale e sociale. Siamo tutti consapevoli che l’ESG è un percorso, non una meta, e nell’ultimo anno JAGGAER ha dato prova dei progressi raggiunti e della determinazione nel raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi entro la fine del 2023.“.

