Gli Heich in radio con la nuova canzone “Excalibur”

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo degli Heich, “Excalibur”: cosa si fa quando si possiede un enorme potere?

Nuova uscita per gli HEICH, prima con Sorry Mom! La band nella stesura di questa traccia si è posta un’importante domanda: come si sono comportati gli uomini di potere nella storia? Come hanno incanalato le loro possibilità? Hanno fatto scelte altruiste o hanno pensato solo ai propri interessi?

“Excalibur” va nel profondo di questa riflessione, è quello che rimane sopito in ognuno di noi, una grande forza in grado di cambiare i nostri destini per sempre. Saremo in grado di scegliere la strada giusta?

In questa traccia resta forte e chiaro il fil rouge che collega questo brano al repertorio passato degli HEICH, ossia la Natura come unico dio, in grado di scegliere del nostro destino e quindi da rispettare.

La “lotta di potere” è stata abilmente rappresentata nel videoclip che accompagna il brano dal videomaker Leonardo Traini.

Gli HEICH nascono nel 2019 da un mix di generi e stile diversi. L’impronta sonora del gruppo richiama infatti alla musica folk per via del violino e della fisarmonica, al metal per la ritmica potente di batteria, chitarra elettrica e basso e alla musica epica per i toni lirici a cui la voce è incline.

L’unione di ciò ha dato vita al primo album , un lavoro di alcuni anni che vede la luce nel 2021 con il titolo “The Only God’s Nature”.

Il gruppo ha suonato al Triskell Celtic Festival nel 2020 ed è arrivato in finale a SanRemo Rock 2022, potendosi esibire sul palco dell’Ariston con il brano “Lady Heich”.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale esce il singolo “Excalibur“.