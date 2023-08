“Divine – La fidanzata dell’altro” su Rai Movie: la trama del film

In prima serata su Rai Movie in onda “Divine – La fidanzata dell’altro”: il film con protagonista Matilda De Angelis chiude il ciclo “Mai visti prima”, ecco la trama

Lui ama lei che ama Dio: su Rai Movie, mercoledì 23 agosto alle 21.15, c’è “Divine – La fidanzata dell’altro”, in prima visione per il ciclo “Mai visti prima”. Prendere i voti è una decisione impegnativa, tanto più se di mezzo ci si mette l’amore. È il tema del lungometraggio di produzione tedesca, firmato da Jan Schomburg, con Matilda De Angelis, Callum Turner, Pino Ammendola e Anna Bonaiuto.

Giovane e bello, il giornalista inglese Gregory è anche uno scapolo impenitente. Quando viene mandato a Roma per seguire l’elezione del Papa incontra Maria, giovane e bella anche lei, con la quale passa la notte per poi scoprire che la ragazza, qualche giorno dopo, diventerà una suora, per di più contro il volere della madre. Non sarà facile, per entrambi, decidere se cambiare o no il corso della propria esistenza. Originale l’argomento e intrigante il cast per questa commedia, poco vista dalle nostre parti, con protagonista Matilda De Angelis, fra le nostre attrici la più solidamente proiettata nel cinema internazionale.