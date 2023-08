“The Ward – Il reparto” stasera su Rai Movie: la trama del film

Fantasmi e delirio in una clinica psichiatrica in prima serata su Rai Movie con “The Ward – Il reparto” di John Carpenter: ecco la trama del film

È l’ultimo film di John Carpenter, “The Ward – Il reparto”, la proposta di Rai Movie per martedì 22 agosto in prima serata. La storia è ambientata nel 1966, in una clinica psichiatrica femminile, per pazienti afflitte da disturbi gravi. La giovane Kristen, che ha dato fuoco a una fattoria ma non si ricorda nulla, viene rinchiusa nel “reparto” dove farà amicizia con le altre ragazze, ciascuna delle quali ha problemi e personalità ben distinte. Nella clinica, a quanto pare, c’è un fantasma.

Sovrannaturale e il delirio mentale si sovrappongono, in questo cupo e complesso lavoro, girato nello stile asciutto ma inquietante dell’autore di “Halloween” e “Fuga da New York”: per girare questo film Carpenter ha accettato di tornare dietro la cinepresa dopo dieci anni di pausa, e dopo allora non ha più realizzato lavori cinematografici. Protagonisti della pellicola: Amber Heard, Mamie Gummer e Danielle Panabaker.