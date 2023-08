Previsioni meteo 22 agosto 2023: ultimi giorni di caldo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 22 agosto 2023: l’anticiclone non molla, possibili picchi fino a +40°C ma dal prossimo weekend calo termico e piogge

Condizioni meteo ancora all’insegna del caldo africano sull’Italia e ci sarà da soffrire ancora per qualche giorno. Il picco di questa ondata è atteso nella prima parte della settimana con i valori più elevati ed insoliti per il periodo questa volta per il nord e medio Tirreno. Tra la giornata di oggi e giovedì punte previste di +39/+41°C tra Emilia e settori meridionali di Piemonte e Lombardia, mentre di +36/+38°C sul resto della Pianura Padana; tra Lazio, Toscana ed Umbria si potranno toccare i +38/+40°C. Temperature in aumento anche sul resto del Paese con picchi di +37/+39°C anche su Sardegna e tra le zone interne di Puglia, Basilicata e Campania. Possibili quindi valori massimi da record, specie al nord e medio Tirreno. Continueremo dunque ad avere diverse città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Confermata una svolta fresca nel corso del prossimo weekend, quando l’anticiclone lascerà le regioni del Nord e del Centro, dove le temperature subiranno un brusco calo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 22 agosto 2023.

AL NORD

Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio isolati fenomeni temporaleschi sui rilievi alpini, nessuna variazione su coste e pianure.. In serata torna la stabilità su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

In Toscana tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Nessuna variazione prevista in serata e in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con piogge e temporali; condizioni invariate altrove. In serata assenza di nuvolosità, con cieli sereni ovunque.

In Calabria cieli pienamente soleggiati al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne, con possibili sconfinamenti sulle coste. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo su tutta la Penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .