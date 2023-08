L’oroscopo di oggi, martedì 22 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 22 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Trasferimento, cambiamenti in corso… Giornata stancante, agitata.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Eventuali progetti che sono rimasti bloccati negli ultimi giorni vedrai tra oggi e domani possono essere esaminati ma non del tutto risolti, l’amore chiede cautela.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata di successo e completamento di quei cambiamenti che hai cercato di portare avanti seppur con fatica. Nel lavoro non accettare compromessi. Serata positiva in amore, non rimandare un incontro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Attenzione perché tutto quello che nasce in questo periodo può essere portato avanti con interesse. Oggi sei in fase di recupero!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Bella condizione da sfruttare! Se devi risolvere un problema di lavoro o contattare qualcuno per un nuovo inizio, questo è il momento giusto.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

In questo giorno sentirai di poter fare tutto, non sottovalutare l’amore perché proprio in questi giorni qualcuno potrebbe guardarti con grande interesse.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Devi cercare di trascorrere i prossimi giorni nella maniera più serena possibile. Sei attratto dalle persone forti ma non ne sopporti la prepotenza.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Buona giornata, torna la voglia di fare, di reagire a molte provocazioni, vincendo così ogni sfida. Puoi recuperare una storia… ma anche guardarti attorno!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Non mancano possibilità di riscossa anche sul lavoro. In amore sono favorite avventure e anche grandi decisioni, stai ritrovando il tuo ottimismo innato.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata importante e c’è chi sta per vivere un grande evento oppure vuole rimettersi in gioco. Sarà più facile ritrovare il giusto equilibrio nell’amministrare storie d’amore e rapporti in genere. Potremmo definirlo un periodo fertile.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Tutto costa fatica, c’è stato anche un piccolo dispiacere, ma l’importante è riuscire nei tuoi intenti. Ogni eventuale avventura dovrà essere presa per quello che è…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Un grande impegno può creare stress ma in serata si recupera a pieno. Si possono risolvere contenziosi, attento in amore.