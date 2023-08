Lauren Kate nelle librerie con “Animali da salvare”

Dall’autrice della serie bestseller Fallen, il primo romanzo middle grade, una storia attuale e magica: Lauren Kate torna con “Animali da salvare”

Phoebe è una fata dispensatrice di desideri che non crede nei bambini. Birdie, Gem e Van sono bambini di prima media che non credono alle fate. Ma nel profondo, ognuno di loro ha un desiderio.Birdie e Gem sono amiche da sempre, ma ora le cose stanno cambiando e Birdie non sa perché. Van si sente solo, lontano dagli amici irlandesi che non hanno mai pensato che essere non binari fosse un problema così grande. Quando Phoebe precipita nel bosco vicino a dove abitano, i tre amici devono correre contro il tempo per far sì che la fata recuperi i propri poteri e possa tornare a casa. Dovranno evocare un nuovo tipo di magia per salvare Phoebe e le loro amicizie: la magia dei loro desideri più veri e profondi.

Dai 12 anni

pp. 260

€ 16,00