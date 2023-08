Fuori in digitale il singolo d’esordio di Alessio’s Mind

Alessio’s Mind si affaccia sulla scena musicale con “I’m gonna save you from that hell”: il singolo d’esordio è una storia d’amore e di salvezza

Singolo d’esordio per Alessio Girolami, in arte Alessio’s Mind, che debutta con una canzone d’amore. “I’m gonna save you from that hell“, come suggerisce il titolo, racconta di un amore puro nei confronti di qualcuno che si trova in una situazione difficile.

Un amore non generico, ma che sai esistere, così potente e forte, ma impossibile da ottenere.

E’ la drammatica storia di un sentimento nei confronti di qualcuno che vive una relazione tossica con qualcun altro, che può essere un partner, ma anche un familiare o un amico, e che soffre profondamente e che il protagonista sente di dover salvare, combattendo contro tutto e tutti.

Questo messaggio è rafforzato da un cantato delicato e da un sound di provenienza internazionale, che porterà il brano a rimanere impresso

Alessio Girolami – arte Alessio’s Mind, ha un piccolo bagaglio di vita e un grande sogno da realizzare. Circondato da strumenti musicali come chitarre e bassi sin da piccolo grazie alla passione per la musica del fratello, inizia a studiare canto a 12 anni nella scuola di musica “ Jam” di Lucca dove comincia a conoscere meglio la propria voce. Col passare degli anni continua a studiare con lezioni private e partecipa alle selezioni di talent show in giro per il mondo come X Factor a Milano e nella edizione inglese a Londra. A 21 anni inizia a sviluppare una forte passione per la scrittura di testi e inizia a collaborare con diversi musicisti, dando vita a tracce inedite nell’intento di esprimersi al meglio. Trasferitosi in Canada nel 2020 in piena emergenza covid, approfitta del lockdown per trovare spazio nella scrittura stringendo rapporti artistici con Fabio Cozzi, Agostino Barbieri e Andrea Girolami, con i quali sono nati i primi veri pezzi che rappresentano il suo stile e i messaggi che vuole condividere con il mondo.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con la quale pubblica il suo singolo d’esordio “I’m gonna save you from that hell”.