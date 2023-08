Su Rai 1 “Camper” con Marcello Masi torna in viaggio in Calabria

Su Rai 1, Camper ritorna in Calabria per continuare a scoprire tutte le sue meraviglie. In studio, Marcello Masi, accompagnato dal team di esperti

Dal 21 al 25 agosto, alle 12.25 su Rai 1, la famiglia di Camper ritorna in Calabria per continuare a scoprire tutte le sue meraviglie. In studio, Marcello Masi, accompagnato dal team di esperti di Camper, si occuperà di cucina, di consigli medici e ricerca. Insieme a lui ci saranno numerosi ospiti: tra questi il giornalista Ernesto Assante e la conduttrice e giornalista Manuela Moreno.

Monica Caradonna andrà alla scoperta della tradizione enogastronomica locale e sarà a Cirò per assaggiare vini tipici, a San Giorgio Morgeto per l’olio, a Corigliano per le clementine, a Serra San Bruno per i funghi e a San Floro per scoprire i grani antichi. Valentina Caruso e Maria Onori si occuperanno dei tesori artistici e archeologici e saranno a Capo Colonna, al MUSABA di Mammola, alle Castella sull’Isola di Capo Rizzuto, a San Francesco di Paola e a Sibari.

Elisa Silvestrin continuerà a mostrarci alcune delle spiagge più belle della regione e sarà a Crotone, Condofuri, Roseto Capo Spulico, Soverato, Gizzeria e Pizzo.

Francesco Gasparri si avventurerà nel parco della Sila e lungo il cammino di San Francesco. Percorrerà, inoltre, i sentieri delle cascate di San Nicola a Caulonia, del Lago Arvo e del Monte Botte. Lorenzo Branchetti continuerà a scoprire alcuni dei borghi più suggestivi della regione e sarà a Squillace, Gerace, Rossano, San Floro e Pizzo.

Da non perdere Fabrizio Nonis con i suoi consigli per cucinare una perfetta braciola di maiale alle ciliegie e lo sfizioso involtino tricolore. Non mancherà il racconto delle sagre e feste di paese: questa settimana Annalisa Baldi sarà in Salento per la Sagra Te Lu Rano e a Taranto per il Palio.