Stupro di gruppo a Palermo: scarcerato uno dei violentatori

Stupro di gruppo a Palermo, il gip scarcera il ragazzo che era minorenne al momento della violenza: i pm si oppongono

Confessa e lascia il carcere uno dei sette giovani accusati di violenza sessuale di gruppo su una 19enne a Palermo: si tratta del ragazzo che all’epoca dei fatti era minorenne e che nei giorni scorsi ha raggiunto la maggiore età.

LA PROCURA PER I MINORENNI NON È D’ACCORDO

Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità davanti al gip del Tribunale per i minorenni, che ne ha disposto il trasferimento in comunità. La Procura per i minorenni ha presentato appello contro la decisione del gip.

OGGI PROSEGUONO GLI INTERROGATORI DI GARANZIA

Oggi, riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it), sono in programma altri interrogatori di garanzia per altri tre dei sette indagati per lo stupro, avvenuto il 7 luglio in un’area di cantiere del Foro Italico.