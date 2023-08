Previsioni meteo 21 agosto 2023: la fine del caldo si avvicina

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 agosto 2023: continua l’ondata di caldo africano su gran parte dell’Italia ma in settimana sono previste novità

La terza e duratura ondata di caldo dell’estate continua ad interessare l’Italia dove anche in questo avvio di settimana si registrano condizioni meteo stabili e temperature ben oltre la media stagionale. L’anticiclone africano anche nella giornata di oggi stazionerà sulla nostra Penisola, e avremo temperature fino a +40°C. Il picco di questa ondata di caldo è atteso entro mercoledì, e continueremo ad avere diverse città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Attenzione però, perché la svolta fresca si avvicina: da giovedì e nel corso del prossimo weekend l’anticiclone lascerà le regioni del Nord e del Centro, dove le temperature subiranno un brusco calo. Torneranno anche le piogge, che localmente potranno risultare di forte intensità.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 21 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori alpini con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato sui restanti settori. In serata tempo stabile ovunque con ampi schiarite. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con possibili acquazzoni isolati, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne peninsulari e della Sicilia con acquazzoni e temporali sparsi, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .