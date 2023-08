La lotta agli incendi di “Fire Country” su Rai 4: la trama degli episodi

“Mamma orsa” è il nuovo episodio di “Fire Country”, la serie Tv con Max Thieriot, Billy Burke e Diane Farr in onda in prima serata su Rai 4

Si intitola “Mamma orsa” il nuovo episodio di “Fire Country” in onda lunedì 21 agosto alle 21.20 su Rai 4.

Durante un concerto da Smokey’s, organizzato per cercare un donatore per Sharon, Odin, ex detenuto pompiere cacciato dal campo, causa scompiglio. Ritenendo Sharon responsabile per il suo ritorno in prigione, Odin comincia a darle la caccia.

Nel secondo episodio in onda, intitolato “Crescere”, Cookie, la compagna di Freddy, entra in travaglio sulla strada per Edgewater e finisce col partorire nella caserma, grazie all’aiuto di Sharon. Intanto, le due squadre devono affrontare un incendio boschivo, con un anziano che si rifiuta di lasciare casa sua. Nel cast, oltre a Max Thieriot, troviamo nei ruoli principali Billy Burke (“The Twilight Saga”), Diane Farr (“Roswell”, “Numb3rs”) e Kevin Alejandro (“Lucifer”, “Grey’s Anatomy”, “Arrow”).