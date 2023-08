La favola JuveCaserta a “Scugnizzi per sempre” su Rai 2

In seconda serata su Rai 2 i primi due episodi della docuserie sul basket “Scugnizzi per sempre” che racconta la favola della Juvecaserta, campione d’Italia nel 1991

Lunedì 21 agosto 2023 su Rai 2 in seconda serata prende il via “Scugnizzi per sempre”, la docuserie, che in tre prime serate (sei episodi in totale), accenderà i riflettori su una delle più belle favole dello sport italiano che ha visto la Juvecaserta vincere lo scudetto nel 1991.

Nata da un’idea del produttore Attilio De Razza e del regista/autore Gianni Costantino e prodotta da Tramp Ltd in collaborazione con Rai Documentari, Scugnizzi per sempre narra l’esperienza umana e sportiva di un gruppo di ragazzi casertani che, nell’Italia degli anni ’80 e ’90, osò sfidare il vertice della pallacanestro italiana.

Nel corso dei sei episodi la docuserie ripercorre le varie tappe sportive, ma anche e soprattutto umane, della squadra di scugnizzi guidata da Nando Gentile ed Enzo Esposito, due tra i migliori giocatori italiani degli anni Novanta. Dalla costruzione del Palamaggiò in soli 100 giorni alle esaltanti vittorie dei casertani, passando anche per le dolorose sconfitte (nelle finali italiane ed europee), fino alla conquista dello scudetto del 1991, arrivato nel primo campionato senza il fuoriclasse brasiliano Oscar Schmidt.

Nel primo episodio in onda stasera, siamo a Caserta, primi anni ’80. In una provincia del Sud Italia lontana dai circuiti che contano, un gruppo di scugnizzi della città gioca in strada e sogna di realizzarsi nell’unico sport che tende al cielo: la pallacanestro.

A seguire, nel secondo episodio, siamo nel 1982. La costruzione del PalaMaggiò in soli cento giorni dona agli scugnizzi l’arena ideale per le loro battaglie sportive. Per la Juvecaserta andare a sfidare il grande Nord del quadrilatero del basket non è più soltanto una fantasia.

I sei episodi (di 45 minuti ciascuno) saranno trasmessi in prima serata su Rai Due e poi anche su RaiPlay il 21, 24 e 25 agosto.