In Tv le nuove puntate di Beautiful: ecco cosa succederà

Su Canale 5 torna Beautiful: dal 21 agosto le nuove puntate. La trama fino al 27 agosto: Sheila scopre che Finn è vivo

Da lunedì 21 agosto su Canale 5 torna Beautiful con i nuovi episodi. Dopo la pausa estiva, durante la quale sono andate in onda le repliche delle vecchie puntate, in tanti sono curiosi di sapere cosa accadrà nella longeva soap in onda da oltre 30 anni su Canale 5. Ebbene i colpi di scena non mancheranno, sia per quanto riguarda la (presunta) morte di Finn, che per il triangolo Donna–Eric-Queen.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI PUNTATE 21-27 AGOSTO

Brooke è sempre più determinata a riconquistare Ridge, perciò intima a Deacon di non frequentare più la proprietà dei Forrester. Bill parla con Ridge per convincerlo a tornare da sua moglie.

CARTER TORNA DA PARIS, MA CONTINUA A DICHIARARSI A QUINN

Intanto Grace cerca di convincere Zende a combattere per riconquistare Paris, ma la ragazza ribadisce alla madre di non intromettersi nella sua vita sentimentale. Quinn, ignara del tradimento di suo marito, comincia ad essere stanca delle continue assenze di Eric e cerca un dialogo e un riavvicinamento, ma nel bel mezzo del discorso lui la lascia per recarsi al club.

Carter va a trovare Quinn con una scusa e le ripete quello che lei sa già: ha ripreso la relazione con Paris solo per tentare di dimenticarla. Quinn nel frattempo è preoccupata perché il battito cardiaco di Eric, che lei continua a monitorare attraverso lo “smart ring”, ha degli strani picchi e chiede quindi spiegazioni a Bridget, che la tranquillizza.

HOPE SCOPRE LA RELAZIONE TRA DONNA E ERIC

Hope intanto vede Donna e Eric baciarsi, ma promette a sua zia di non svelare a nessuno l’accaduto. Bridget e Quinn si preoccupano perché Eric passa troppo tempo al Club, ignare del fatto che a mettere a dura prova il suo cuore sia la relazione extraconiugale con la ex moglie Donna.

SHEILA EVADE DAL CARCERE E SCOPRE CHE FINN È VIVO

Dulcis in fundo la temibile Sheila riuscirà ad evadere dal carcere e scoprirà che Finn è ancora vivo e che Li lo sta curando a casa in segreto. Nel frattempo Ridge e Taylor, allertati dal tenente Becker, avvisano tutti che Sheila è evasa dalla prigione.